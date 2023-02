Volley, Serie B – La Canottieri Ongina difende il “fortino”: 3-0 al Sant’Anna Tomcar

Sabato di festa per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che ha liquidato 3-0 il Sant’Anna Tomcar, formazione piemontese già battuta all’andata. Dopo il 3-2 di Albisola, i gialloneri sono tornati a conquistare il bottino pieno, brindando a Monticelli al terzo successo in altrettante partite nel girone di ritorno, mentre la striscia d’oro di successi consecutivi sale a quota nove. In casa non si passa: questo sembra essere il motto di De Biasi e compagni, fin qui sempre vincitori tra le mura amiche.

Contro il Sant’Anna Tomcar dell’ex Daniel Bacca, non è stata una passeggiata, anche perché la Canottieri Ongina continua a fare i conti con infortuni e acciacchi che limitano la rosa. Due set equilibrati, poi nel terzo i padroni di casa hanno messo la freccia, imponendosi più agevolmente in una partita che nel suo complesso ha visto i piacentini scavare il solco soprattutto in attacco (53% contro il 38% torinese).

CANOTTIERI ONGINA-SANT’ANNA TOMCAR 3-0

(25-20, 26-24, 25-16)

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 14, Ousse 2, Miranda 14, Miglietta 12, De Biasi B. 9, Ramberti 2, Rosati (L), Boschi, Paratici 1, De Biasi M.. N.e.: Sala (L), Marcoionni, Zorzella, Frascio. All.: Bruni

SANT’ANNA TOMCAR: Genovesio 4, Sangermano 3, Garrone, Mellano 1, Costa 4, Fumagalli 13, Tanga (L), Bacca 6, Lanza (L), Serrano, Stupenengo 1, Galantino. N.e.: Salvatico, Bruschi. All.: Usai.

Classifica

Negrini Cte Acqui 40, Alto Canavese 39, Canottieri Ongina 38, Pvl Cerealterra Ciriè 33, Npsg La Spezia 28, Parella Torino, Mercatò Alba 27, Sant’Anna Tomcar 20, Zephyr Mulattieri 19, Cus Genova 17, Novi, Colombo Volley Genova 15, Fenera Chieri 76 12, Fas Albisola 6.