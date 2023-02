Murale a Vigolzone, Argellati: “Puntiamo sulla creatività dei giovani – AUDIO e FOTO

Murale a Vigolzone, un progetto che strizza l’occhio ai ricordi, ma anche al futuro del paese piacentino. L’opera sta sorgendo in via Casalegno accanto al campo da calcio “Garatti”. Attualmente l’iniziativa sta coinvolgendo gli studenti delle classi seconde e terze medie di Vigolzone.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale, è stato presentato a Radio Sound dal Sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati. “Vicino allo stadio c’è questo muro di cinta un po’ anonimo, un po’ grigio, in un contesto residenziale a cui questo colore non si addice molto. In particolare si è pensato di riqualificare quest’area. L’idea che ci è venuta è quella di dare colore a questo muro, non con una semplice tinteggiatura, ma puntando sulla creatività. Da questo punto è partita l’idea di questo murale.

Quale linea avete scelto?

L’arte di strada può essere espressa in tanti modi. Noi vogliamo fare una street art però nella connotazione tipica del paese che ha diverse caratteristiche. Quindi su questo muro l’intenzione è quella di rappresentare tutte quelle peculiarità che magari spingono le persone a venirci a visitare.

Presente, passato, ma anche il futuro

Il futuro lo abbiamo inteso come co-partecipazione al progetto. E’ questo l’aspetto fondamentale. Abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole medie di Vigolzone, pensando di trasmettere i nostri valori. Il miglior modo per farlo è stato rendendoli partecipi all’iniziativa. Anzi, sono proprio loro che hanno portato nuove idee da dipingere sul murale, in modo da miscelarle con le nostre.

Murale a Vigolzone, il Sindaco Argellati: AUDIO intervista