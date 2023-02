Ciclo di incontri del Comitato Tratta Piacenza delle vie Romee-via Francigena dal 23 febbraio al 6 aprile. Gli appuntamenti predisposti dalla Banca di Piacenza si tengono nella sala biblioteca del Convento di Santa Maia di Campagna.

Il trittico di incontri fu indicato dal Presidente Corrado Sforza Fogliani, molto vicino e sostenitore del comitato volontario piacentino.

Il comitato

Si è costituito per sostenere la candidatura Unesco della via Francigena Italia, ma anche per valorizzare, riconoscere, supportare la verità storica-culturale-architettonica che pone Piacenza al centro di una ragnatela di antiche “vie” romane e medioevali e rinascimentali uniche e assolute nel panorama del cuore padano-fluviale nell’arco di oltre 2000 anni.

Al primo incontro, sarà presentata la bozza della cartoguida della provincia e della città ancora in lavorazione.