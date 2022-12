Volley, Serie B – La Canottieri Ongina e il Natale c’è di mezzo il Parella

Un severo appuntamento pre-natalizio per testare ancora una volta lo spessore di una squadra che vuole recitare (e lo sta facendo) un ruolo da protagonista in categoria. Tra la Canottieri Ongina e il Natale c’è di mezzo l’insidiosa trasferta di domani a Torino, dove alle 21 i gialloneri di Gabriele Bruni saranno di scena nel match esterno contro il Parella. I piacentini occupano il terzo posto in classifica, a -1 dall’Alto Canavese e proveranno a respingere l’assalto dei piemontesi, distanti due lunghezze da De Biasi e compagni.

L’avversario

Il Parella Torino di coach Francesco Mollo occupa la quarta piazza a quota 19 punti in compagnia di Pvl e Alba, a -2 dalla Canottieri Ongina. Il ruolino di marcia parla di 6 vittorie e 4 sconfitte, con curiosamente solo 4 dei 19 punti conquistati tra le mura amiche e una conseguente etichetta provvisoria di squadra “da trasferta”, dove comunque ha giocato sei partite su dieci.

La classifica

Negrini Cte Acqui 25, Alto Canavese 22, Canottieri Ongina 21, Pvl Cerealterra Ciriè, Parella Torino, Mercatò Alba 19, Sant’Anna Tomcar 17, Npsg La Spezia 15, Cus Genova, Zephyr Mulattieri, Colombo Volley Genova 11, Novi 10, Fenera Chieri 76 8, Fas Albisola 2.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.