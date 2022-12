Rugby, Top10 – I Lyons chiudono il 2022 al “Quaggia” per la sfida contro il Mogliano Veneto

Ultimo weekend bianconero dell’anno, con i Lyons che vogliono chiudere con il botto l’annata. Campi pesanti e freddo non spaventano le nostre squadre, pronte a scendere in campo per raccogliere gli ultimi successi del 2022

Sfida importantissima per i Leoni di Orlandi e Paoletti, che alle ore 14.30 di domenica scenderanno in campo al “Quaggia” di Mogliano per la sfida al Mogliano Veneto Rugby. Dopo la vittoria sul CUS Torino i bianconeri cercano di chiudere l’annata con un’altra affermazione di peso e risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sfida importante per l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti, che ospita il Rugby Carpi sul proprio terreno di casa del “Bertolini” a caccia della 4a vittoria consecutiva nel campionato regionale. Appuntamento per le ore 12.30 di domenica.

Stesso avversario e fattore campo per l’Under 17, che cerca soddisfazioni nel campionato Elite dopo il rinvio della gara di domenica scorsa. . Per i ragazzi di Zaini e Salvetti sfida con il Rugby Carpi alle ore 12.30 sul campo “Beltrametti 2” Per concludere, le nostre Pantere Lyons faranno gli onori di casa nella 3a tappa di Coppa Italia, che si terrà sul campo della Sede Lyons di Via Rigolli a partire dalle ore 11.00 di domenica.