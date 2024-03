Volley, Serie B – La Canottieri Ongina insegue il tris di vittorie: arriva l’Anderlini Modena

Tris nel mirino per la Canottieri Ongina, che domani (sabato) alle 18 davanti al pubblico amico di Monticelli inseguirà la terza vittoria consecutiva in serie B maschile (girone D) sfidando la Moma Anderlini Modena nella quarta giornata di ritorno.

Le parole di coach Gabriele Bruni

“E’ un avversario giovane da prendere con le molle e personalmente lo reputo e lo rispetto come una squadra di vertice. E’ una formazione che gioca sempre con molto entusiasmo e giustamente non guarda la classifica, facendo il proprio campionato e puntando sulla crescita tecnica. Non bisogna cadere in questi luoghi comuni, anche perché sono ragazzi che si allenano di più e sono più dotati fisicamente di noi. Per quanto ci riguarda, finalmente abbiamo vinto fuori casa, ci mancava da un po’ di tempo, e dobbiamo essere molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto ad Asola (successo al tie break).

Anche se avessimo potuto chiudere 3-1, c’è differenza tra vincere e perdere 3-2, oltretutto su un campo ostico contro una squadra esperta come Asola, sempre a punti tra le mura amiche e affamata di bottino. Con questo entusiasmo dobbiamo affrontare Anderlini, un nuovo capitolo, e rimetterci sotto esame. Per quanto riguarda infine l’infermeria, l’opposto Luca Muroni ha ripreso gradualmente in settimana dopo l’infortunio e speriamo di averlo al 100% dopo il nostro turno di sosta in campionato”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 37, Viadana, National Transports Villa d’Oro Modena 36, Arredopark Dual Caselle 30, Canottieri Ongina 27, Modena Volley, Kema Asola Remedello 21, Ama San Martino, Volley Veneto Benacus 20, Malagoli Tensped 16, Univolley Carpi 12, Moma Anderlini Modena 8, Gas Sales Volley 4.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.