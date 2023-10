Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ospita la capolista Kema Asola Remedello

Da un lato, il fattore-campo da provare a capitalizzare, dall’altro un avversario di valore e in forma che si trova in vetta alla classifica dopo due giornate. Sta di fatto che domani (sabato) alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina andrà a caccia della prima vittoria stagionale in serie B maschile sfidando la Kema Asola Remedello nella terza giornata d’andata del girone D.

Dopo il punto casalingo inaugurale contro Viadana, la squadra di Gabriele Bruni è incappata in un netto ko sabato scorso a Bardolino contro il Volley Veneto Benacus (3-0). A fare da traìt d’union tra le varie sfide, la costante situazione di emergenza in organico.

Classifica

Modena, Kema Asola Remedello 6, Viadana Volley 5, Kerakoll Sassuolo, Ama San Martino, Volley Veneto Benacus, National Trasports Villa d’Oro Modena, Gas Sales Volley, Arredopark Dual Caselle 3, Canottieri Ongina 1, Univolley Carpi, Malagoli Tensped, Moma Anderlini Modena 0.

Diretta

La partita tra Canottieri Ongina e Kema Asola Remedello sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.