Volley, Serie B – La Canottieri Ongina resta all’asciutto nel derby del Po: fa festa la Pallavolo Cremonese (3-1)

Ripresa di campionato senza punti per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi che è stata sconfitta 3-1 ieri a Cremona dalla Pallavolo Cremonese. Nel “derby del Po” andato in scena al Cambonino i padroni di casa hanno conquistato il bottino pieno che permette alla squadra di Andrea Codeluppi di consolidare il terzo posto, rimanendo in scia (una lunghezza di divario) dalla coppia di testa Beca Tensped-Kerakoll Sassuolo. I monticellesi, invece, perdono il quinto posto, venendo scavalcati dalla Villa d’Oro e agganciati alla sesta piazza da Scanzorosciate (2-3 contro Vero Volley Monza).

Alla Canottieri Ongina, non è bastata la reazione del terzo set, con il principale rammarico legato al primo parziale non chiuso e condizionato da una serie di errori pesanti nel finale, scenario che poi ha inciso sul prosieguo del match. Otto ace e nove muri non sono stati sufficienti per conquistare almeno un punto, complici anche i 16 errori in attacco e le 14 murate subite. Per i padroni di casa, in evidenza soprattutto lo schiacciatore Fabrizio Ferraguti (23 punti con 5 muri e 52% di positività in attacco), mentre nella metà campo giallonera il miglior realizzatore è stato l’opposto Paolo Battaglia (18 punti). Non è mancato neanche il fattore agonistico nel derby, con un terzo set infiammato dal cartellino rosso a coach Gabriele Bruni e il quarto dall’espulsione dell’opposto di casa Nicolò Colella.

PALLAVOLO CREMONESE-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(28-26, 25-16, 22-25, 25-20)

PALLAVOLO CREMONESE: Colangelo 1, Ferraguti 23, Sanchez 8, Colella 14, Binaghi 18, Lupi 4, Cereda (L), Lottero, Rossi (L), Pontoglio. N.e.: Bertuzzi, Codeluppi D., De Biasi, D’Avossa. All.: Codeluppi A.

CANOTTIERI ONGINA: Reyes 12, Cucchi 12, Battaglia 18, Cormio 13, Morchio 3, Mandoloni 4, Rosati (L), Boschi 1, Ruggeri, Imokhai. N.e.: Mari, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

