Islamizzazione, Tagliaferri (FdI): “Nessuna paura ma regole chiare e responsabilità istituzionale”

«Ringrazio la Diocesi di Piacenza-Bobbio per l’intervento equilibrato e per l’impegno costante nel promuovere dialogo, ascolto e convivenza. Su questi valori non vi è alcuna distanza».

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, intervenendo nel dibattito pubblico di questi giorni.

«Desidero chiarire – prosegue Tagliaferri – che non ho mai parlato di “islamizzazione” né intendo alimentare paure o contrapposizioni. L’obiettivo delle mie iniziative politiche non è creare allarmismi, ma contribuire a una qualità della vita più serena, fondata su regole chiare, rispetto delle norme e responsabilità delle istituzioni».

Il consigliere regionale sottolinea come non vi sia alcuna posizione pregiudiziale o “per partito preso”.

«Le richieste avanzate – spiega – nascono dai fatti e da situazioni concrete emerse nel tempo: utilizzo di immobili per attività collettive, necessità di verifiche urbanistiche, edilizie e di sicurezza, e rapporti tra istituzioni pubbliche e soggetti esterni, in particolare in ambito scolastico. Sono questi elementi che impongono attenzione e approfondimento, non certo l’appartenenza religiosa di qualcuno».

Tagliaferri ribadisce che il cuore della questione è istituzionale e riguarda il ruolo della Regione.

«La mia iniziativa – aggiunge – è rivolta alla Regione Emilia-Romagna, alla quale chiediamo di svolgere fino in fondo il proprio compito di indirizzo, coordinamento e supporto ai Comuni, attraverso monitoraggi, linee guida e strumenti di controllo sugli immobili destinati a raduni collettivi e sulle attività che coinvolgono strutture pubbliche, comprese alcune realtà scolastiche del territorio piacentino».

Sul tema della scuola, Tagliaferri richiama un principio condiviso.

«Condivido pienamente – afferma – che la conoscenza e il dialogo siano strumenti fondamentali per superare i pregiudizi. Proprio per questo è necessario che ogni iniziativa in ambito scolastico avvenga in un quadro trasparente, regolato e coerente con la laicità delle istituzioni e la tutela dei minori. Chiedere chiarezza non significa ostacolare il dialogo, ma rafforzarlo».

«Non si tratta di mettere in discussione percorsi di integrazione o di convivenza – conclude Tagliaferri – bensì di garantire che essi si sviluppino nel rispetto delle regole, della sicurezza e delle competenze istituzionali. Solo così si costruisce una comunità davvero coesa, in cui il confronto non genera paure ma fiducia».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy