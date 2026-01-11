Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio doma Valdarno al quinto set

La Pallavolo San Giorgio parte con il piede giusto nel 2026. Il nuovo anno regala alla formazione giallobiancoblù un importante successo in rimonta contro la Pediatrica Bindi Valdarno, terza forza del campionato.

Con Cornelli ancora ferma ai box, la squadra di coach Matteo Capra sfodera un’ottima prestazione collettiva, mandando ben quattro atlete in doppia cifra e disputando una gara da incorniciare. Il primo parziale è equilibrato nelle fasi iniziali, poi la squadra di casa trova il break sul 9-6 e allunga fino al 19-14. Valdarno finisce alle corde, la San Giorgio vola sul 23-15 e chiude 25-19, vanificando il tentativo di rimonta delle toscane.

Il secondo set si apre in equilibrio (4-4), ma Valdarno trova il break sull’11-13 e allunga fino al 13-18. La formazione giallobiancoblù prova a rientrare, ma non basta: le ospiti chiudono sul 21-25. Combattutissimo il terzo parziale: Valdarno accelera sullo 0-4, la Sangio impatta sul 6-6. A metà set le toscane tornano avanti di quattro lunghezze (12-16), ma They e compagne non mollano e recuperano fino al 21-22, trovando la parità sul 23-23. Nel finale, però, Valdarno piazza il break decisivo, vanificando la rimonta piacentina.

Nel quarto set la Pallavolo San Giorgio prende il comando fin dai primi scambi (6-3) e mantiene saldamente le redini del gioco con un margine costante tra i tre e i quattro punti (12-9, 18-14). Il finale è ricco di emozioni: le giallobiancoblù griffano il 23-18, preludio al 25-19 conclusivo.

Il tie-break parla piacentino: cambio campo sull’8-6 e, sulle ali dell’entusiasmo, la squadra di coach Capra chiude 15-8, conquistando due punti preziosi per il prosieguo del campionato.

Due punti che allontanano la Pallavolo San Giorgio dalle zone calde della classifica, in vista dell’ultimo impegno del girone d’andata in trasferta contro Riccione.

Pallavolo San Giorgio-Pediatrica Bindi Valdarno 3-2

(25-19 21-25 23-25 25-19 15-8)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 13, They 20, Cornelli, Caviati, Bassi 3, Gilioli 10, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli 1, Cossali, 7 Bresciani 3, Martinelli 12, L. Galelli (L). All. Capra.

Passione Valdarno: Bondarenko 11, Fiori (L), Brutti, Fontemaggi 16, Covino 23, Biondi 12, Caruana (L), Citterio, Braida 3, Davoli, Pagot, Chierici, Poli 7. All. Chiappafreddo.

Classifica

Ravenna 32 punti; Osgb Campagnola 27; Valdarno 26; Ripalta Cremasca 25; Fantini Folcieri Ostiano 21; Bologna 20; Centro Volley Reggiano 16; Montesport 14; Forlì, Pall. San Giorgio 13; Riccione 11; Moma Anderlini 10; Cesena 8; Pall. Scandicci 5.

*Ripalta Cremasca, Bologna, Riccione, Moma Anderlini, Cesena, Scandicci una gara di meno.

