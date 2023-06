Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte da coach Gabriele Bruni

Primi passi in vista della stagione 2023-2024 per la Canottieri Ongina, formazione piacentina che anche nella prossima annata pallavolsitica parteciperà al campionato di serie B maschile.

Il sodalizio giallonero presieduto da Fausto Colombi riparte da una sua “bandiera”: coach Gabriele Bruni, un ventennio da giocatore con la maglia del suo paese (Monticelli) e un’avventura ultradecennale in panchina.

“Sono felice di continuare questo percorso nella società che per me è di casa, dato che nella Canottieri Ongina ho prima giocato e poi allenato, con un secondo ciclo iniziato due stagioni fa e che ora vedrà il terzo anno. Nell’ultima annata, come in quella precedente, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo stagionale che erano i play off, dove ci siamo arresi nel primo girone allo Yaka Volley, formazione che poi ha confermato il suo grande valore conquistando la promozione in A3.

E’ stato un anno purtroppo costellato da tanti infortuni che non ci hanno lasciato tregua, con pochissimi allenamenti svolti al completo. I ragazzi, comunque, hanno lavorato con grande impegno e spirito di sacrificio per la squadra. Ora ci attende una nuova avventura, cambierà qualche protagonista, ma cercheremo sempre di fare il massimo. Ringrazio il presidente Fausto Colombi per l’ennesimo attestato di fiducia nei miei confronti; allenare a Monticelli, il mio paese, è sempre un motivo d’orgoglio”.