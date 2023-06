Ciclismo su Pista – Gonzalo Olivos, il primo peruviano alla 6 Giorni delle Rose

Per la prima volta in 26 anni di storia, alla 6 Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola (in programma dall’1 al 6 luglio) parteciperà un atleta peruviano. Si tratta di Gonzalo Olivos, ventunenne di Lima che corre per il team Ironfly, formazione statunitense, e si dice entusiasta di partecipare in Europa ad una competizione di questo livello.

“Sono felicissimo e grato dell’opportunità di correre a Fiorenzuola. Sono un corridore che non ha paura di confrontarsi con i migliori al mondo, mi sono preparato bene e voglio ben figurare in un appuntamento tanto importante. Voglio anche dimostrare che il Perù può competere a questi livelli, sono orgoglioso di rappresentare il mio paese e non vedo l’ora che inizi la gara”.

La sei serate sono tutte ad ingresso gratuito, info e programma sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.