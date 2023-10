Volley, Serie B – La Canottieri Ongina rompe il ghiaccio: 3-1 alla Kema Asola Remedello

Tre punti d’oro, non solo per rilanciare la classifica, ma anche e soprattutto per il morale, aiutando a sbloccarsi. In serie B maschile, la Canottieri Ongina ha rotto il ghiaccio nella terza giornata del girone D cogliendo il primo successo stagionale grazie al 3-1 casalingo contro la Kema Asola Remedello. La formazione lombarda arrivava all’appuntamento con il vento in poppa grazie alle due vittorie piene nelle prime due giornate, ma ha dovuto fare i conti con la grande determinazione dei gialloneri piacentini, desiderosi di rilanciare la propria corsa.

A trascinare i monticellesi, la grande prestazione dello schiacciatore Lorenzo Maretti (27 punti e 63% in attacco), ben supportato dal compagno di reparto Riccardo Miglietta, tornato a disposizione e autore di 15 punti e tanta solidità in seconda linea. Doppia cifra anche per il centrale Ousse (11 punti). Positivo è stato l’ingresso in corsa di Alessandro Di Tullio, che ha avvicendato l’opposto Michele Malvestiti per poi entrare stabilmente in sestetto nel quarto set. Per la Kema (indisponibile in panchina la banda Rodella), 24 punti per l’opposto Bacchin e 12 per l’ex Fellini (banda).

Sabato la Canottieri Ongina andrà a far visita alla Moma Anderlini Modena.

CANOTTIERI ONGINA-KEMA ASOLA REMEDELLO 3-1

(25-17, 25-19, 23-25, 25-21)

CANOTTIERI ONGINA: Maretti 27, Bertuzzi 7, Malvestiti 6, Miglietta 15, Ousse 11, Ramberti 1, Rosati (L), De Biasi M. 1, Di Tullio 7, N.e.: Vega, De Biasi B., Tagliaferri, Palazzoli, Sala (L). All.: Bruni

KEMA ASOLA REMEDELLO: Marasi 1, Maggi 4, Mor 4, Bacchin 24, Fellini 12, Mattinzoli 5, Pignatelli (L), Zilia 1, Penci, Fondrieschi 3, Marconato 1, Pellegrino, Brunello (L), N.e.: Rodella. All.: Fasani

Classifica

Kerakoll Sassuolo, Modena Volley, Kema Asola Remedello, Ama San Martino, National Transports Villa d’Oro, Arredopark Dual Caselle 6, Viadana Volley 5, Volley Veneto Benacus, Canottieri Ongina 4, Gas Sales Volley 3, Malagoli Tensped 2, Univolley Carpi, Moma Anderlini Modena 0.