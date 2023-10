Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad cala il tris: 3-1 alla Be One

Terza vittoria in altrettante partite per la Rossetti Market Conad, determinata a recitare un ruolo importante nel campionato di serie B2 femminile (girone E). Ieri (sabato) sera ad Alseno, nel secondo match casalingo consecutivo, la formazione di Federico Bonini ha superato 3-1 le veronesi della BeOne, conquistando altri tre punti preziosi.

La cronaca

Per le gialloblù, altra prova convincente sui binari del sabato precedente, quando ad arrendersi, sempre in quattro set, a Falotico e compagne era stata Mirandola. Proprio come sette giorni prima, Alseno ha dettato legge, portandosi sul 2-0 con un doppio 25-21, salvo poi rallentare sul più bello, non riuscendo a sfruttare quattro match point nel terzo set (24-20), cedendolo 24-26 e vedendo così riaprire l’incontro. Anche in questa occasione, però, le piacentine non hanno mostrato poi ulteriori esitazioni, dominando il quarto set vinto 25-11 e chiudendo così 3-1. Top scorer, l’opposta Stefania Bernabè (19 punti), mentre in doppia cifra sono andate anche le schiacciatrici Chiara Shanti Falotico e la rientrante Rebecca Spagnuolo (13 punti a testa), oltre alla centrale Sara Scurzoni (12). Nel match, staffetta in regia tra Mercedes Pieroni e Giulia Neri, oltre all’esordio della giovane schiacciatrice fidentina Asia Bozzetti (classe 2006).

Con questi tre punti, la Rossetti Market Conad sale a quota 8, affiancando le “cugine” del San Giorgio alla piazza d’onore a -1 dalla capolista Cerea, prossima avversaria di Alseno sabato alle 21 in terra veronese.

ROSSETTI MARKET CONAD-BE ONE 3-1

(25-21, 25-21, 24-26, 25-11)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 13, Frassi 3, Bernabè 19, Spagnuolo 13, Scurzoni 12, Pieroni 1, Toffanin (L), Neri 4, Bozzetti, N.e.: Gandolfi (L), Marchesi, Palazzina, Tartari. All.: Bonini

BE ONE: Ferrarese 5, Camponogara 13, Tavella R. 5, Hrabar 3, Pettene 7, Siviero 7, Tavella S.(L), Zivkovic 4, Aldegheri A. 4, Cordioli 6, Sansonetto 1. N.e.: Aldegheri S., Fiorini, Boggio (L). All.: Fontana

Classifica

Isuzu Cerea 9, San Giorgio, Rossetti Market Conad 8, Zerosystem, Volley Davis 2C 7, Galaxy Collecchio 6, Tecnimetal Piadena 4, BeOne, Viadana, Top Volley Verona, Moma Anderlini Modena 3, Drago Volley Stadium Mirandola, Hydroplants Soliera 150 1, Spakkavolley Spacer 0.