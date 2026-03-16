Volley, Serie B – La Canottieri Ongina torna al successo a Monticelli: 3-0 contro il Team Volley Cazzago Adro

Finalmente è tempo di festa casalinga per la Canottieri Ongina, che esulta per il 3-0 a Monticelli contro il Team Volley Cazzago Adro tornando alla vittoria che tra le mura amiche ancora mancava nel girone di ritorno in serie B maschile (girone B) dopo un tris di sconfitte al tie break. A scavare il solco, soprattutto il muro, con ben 16 punti diretti nell’arco dei tre set in un fondamentale che ha visto spiccare il laterale Elio Cormio (6 block), anche top scorer di casa con 11 punti.

“E’ stata una partita brutta dal punto di vista del gioco da parte nostra forse la peggiore che abbiamo disputato quest’anno. Ci teniamo molto stretti il risultato, perché vincere 3-0 giocando così male capita raramente. L’unica cosa da salvare è il muro con i suoi 16 punti, una quota che non ci era mai capitata e un fondamentale che ci ha salvato dal giocare più set o di perdere vista la pallavolo espressa. In settimana cerchiamo di recuperare Paolo Battaglia (opposto), che ha provato dopo un mese dove si era allenato molto poco, qualcosina in più nei giorni scorsi. Speriamo di recuperarlo perché per noi è importante, inoltre ci aspetta una sfida molto difficile”.

Sabato alle 18 trasferta modenese a Spezzano contro la Beca Tensped, seconda forza in classifica con 39 punti, mentre la Canottieri Ongina ha agganciato il sesto posto a quota 31.

CANOTTIERI ONGINA-TEAM VOLLEY CAZZAGO ADRO 3-0

(26-24, 27-25, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Imokhai 1, Mandoloni 5, Cormio 11, Cucchi 7, Battaglia 3, Reyes 7, Rosati (L), Mari 3, Boschi, Morchio 4, Ruggeri 2, Paratici 3. N.e.: Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

TEAM VOLLEY CAZZAGO ADRO: Sorlini 12, Gamba 4, Marchetti 9, Montanari 6, Riccardi 6, Pellegrino 1, Braghini (L), Belotti 4, Moretti 2, Donadoni 1. N.e.: Aquilini, Facchinetti, Simonini, Tonelli (L). All.: Peli

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