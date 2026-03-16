Scherma – Il “Pettorelli” splende nella “sua” Piacenza: quarto posto in A2 maschile di spada

Dall’obiettivo di salvare l’A2 conquistata dopo tre promozioni a fila ad arrivare addirittura ad accarezzare l’A1, con un quarto posto che comunque riscrive la storia della società. E’ stata una domenica da leoni per gli spadisti del Circolo “Pettorelli”, grandi protagonisti a Piacenza Expo nella penultima giornata di gare tricolori. Una giornata elettrizzante per le “lame” biancorosse in un crescendo di emozioni e di risultati dove è mancata solo la ciliegina sulla torta nel finale contro avversari comunque di grande spessore.

Artefice della medaglia sfiorata, un quartetto tutto italiano e tutto piacentino, composto dai “gioiellini” Valentino Monaco e Andrea Bossalini (entrambi classe 2009, reduci dal bronzo a squadre agli Europei Cadetti e tra qualche settimana protagonisti ai Mondiali di categoria), Andrea Polidoro (“veterano” nonostante sia classe 1995) e Francesco Matteo Curatolo, classe 1998 e capitano della squadra. Dopo un girone con una vittoria e due sconfitte, sono arrivati i successi contro Frascati e Pisa che hanno proiettato Piacenza in semifinale, persa contro Ivrea. Elettrizzante la finale terzo-quarto posto, con la vincente promossa in A1 e dove i biancorossi hanno cduto a Forlì.

Domani (lunedì) ultima giornata di gare interamente dedicata alla sciabola. In gara a mezzogiorno il “Pettorelli” in B1 maschile con Amedeo Polledri, Alessandro Sonlieti, Francesco Monaco e Albert Tena a caccia della salvezza.

Il recap di giornata

Gran premio Scherma integrata:

https://federscherma.it/nascetti-vince-il-gran-premio-di-scherma-integrata-nella-spada-femminile-a-piacenza-e-stacca-il-pass-per-gli-assoluti-tra-gli-spadisti-esulta-platania-prova-paralimpica-categoria-c-doppietta-di-rus/

Le gare a squadre: https://federscherma.it/campionati-italiani-a-squadre-nella-domenica-della-spada-a-piacenza-titoli-maschili-per-marchesa-a2-piccolo-teatro-b1-comini-b2-e-cus-cassino-c1-tra-le-spadiste-di-b2-vince-frasca/

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