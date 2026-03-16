Volley, Serie D – Il River rimane al secondo posto: vittoria al tie-break su Podenzano

Il RIVER DECALACQUE fa suo il derby con la formazione di Podenzano, targata TRPHOTO, violando la palestra valnurese con il punteggio di 2-3. Le padrone di casa, reduci da ben 8 vittorie nelle ultime 9 giornate, si presentavano al match in terza posizione in classifica con l’ambizione di tentare lo sgambetto nei confronti delle avversarie ed avvicinarle nella graduatoria. Il RIVER, dal canto suo, aveva l’obiettivo di dimenticare l’amara sconfitta con la COOP PARMA e consolidare il secondo posto in classifica.
Con questa prestazione il RIVER rafforza la seconda posizione in classifica generale; resta qualche rimpianto per il vantaggio scialacquato nel corso del quarto set. Prossimo turno in programma venerdì 20 marzo al Palarebecchi, quando riceveremo la visita della formazione parmense di Collecchio, targata GIOCOGALAXY.
VOLLEY PODE TRPHOTO PC – DECALACQUE RIVER PC 2-3
(14-25 25-18 21-25 26-24 6-15)
VOLLEY PODE TRPHOTO PC: Amadei (L2), Amoretti, Zangrandi 3, Ghidini 1, Pagani, Chiapponi 3, Nafisio, Cordani 15, Caruso, Bussi, Villa 15, Boaron 16, Colombini (L1), Castignoli 1, All. Corraro, Ass. All. Califano;
DECALACQUE RIVER PC: Fochi, Gionelli 22, Viaroli 1, Rocca 12, Manzari, Boiardi 1, Cappellini 12, Chiolini (L2), Euclidi 2, Molinaroli 9, Bersanetti (L1), Mozzi 4, Rolleri 10, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;