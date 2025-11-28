Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina la via del riscatto passa da Scanzorosciate

Passerà da Scanzorosciate la via del riscatto della Canottieri Ongina, in campo domani in terra bergamasca dove alle 21 al PalaDespe affronterà la Zotup nell’ottava giornata d’andata del girone B di serie B maschile.
La squadra di Gabriele Bruni, nel gruppo di squadre al sesto posto a quota 10 punti, è reduce dal ko interno contro una delle due prime della classe, la Beca Tensped Spezzanese, e proverà a rilanciarsi con effetto immediato. Dall’altra parte della rete, però, ci sarà un osso duro come la Zotup, quarta a quota 14 e reduce dal successo rocambolesco nel derby contro Cisano (vittoria al tie break, la quinta complessiva in sette partite).
Classifica
Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 17, Pallavolo Cremonese 15, Zotup Scanzorosciate 14, Tipiesse Cisano 13, Canottieri Ongina, Motta&Rossi Asola Remedello, Mo.Re.Volley 10, Vero Volley Monza, Ferramenta Astori 8, Team Volley Cazzago Adro, National Transports Villa d’Oro Modena, Tecnoarmet Soliera 7, Modena Volley 4.