Franzini verso Piacenza – Sant’Angelo: “Arriviamo in buone condizioni psico-fisiche. Vogliamo fare la partita” AUDIO

Il campionato di serie D continua ad essere estremamente equilibrato. In vetta nel giro di 4 punti ci sono ben 6 squadre. La regina della classifica Pistoiese affronterà in toscana la Pro Sesto seconda della classe e per i biancorossi c’è la concreta possibilità di ridurre il gap dalla capolista a patto di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa a Treviglio, battendo al “Garilli” il Sant’Angelo.



Contro la Trevigliese nei primi 45′ si è visto forse il miglior Piacenza della stagione con un D’Agostino finalmente nel suo ruolo naturale di seconda punta e subito protagonista con due reti. Sul 3-0 per i biancorossi la gara sembrava in controllo, poi si sono ripresentate le classiche amnesie del Piacenza di quest’anno. Due gol subiti a cavallo dei due tempi che hanno rimesso in gioco i locali. In quel momento però è stata molto positiva la capacità degli uomini di Franzini di controllare la partita (Riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

Le parole del tecnico di Vernasca

“La nostra è una squadra votata all’attacco. È chiaro che dobbiamo trovare l’equilibrio, ma sarebbe un peccato snaturare le caratteristiche offensive di questa formazione che spesso ha dati schiacciati nel possesso palla. La cosa più importante è che dopo il gol del 2-3 della Trevigliese abbiamo ripreso in mano la partita, con personalità e qualità, senza rischiare e senza buttar via il pallone”



Al “Garilli” niente ospiti: trasferta vietata ai non residenti

Piacenza – Sant’Angelo è una gara che mancava da quasi 40 anni in campionato. Il Sant’Angelo, per altro, debuttò nel campionato di serie C nella stagione 1974-75, il 15 settembre alla “Galleana” e riuscì a battere i biancorossi di Fabbri per 2-0. Va detto che poi quell’anno fu super positivo per il Piacenza che vinse la C con ben 7 punti sul Monza.

Benchè non vi siano i numeri dei derby storici con Cremonese, Parma e Reggiana sarebbe stata una gara interessante anche sugli spalti, con qualche centinaio di sostenitori ospiti per cui questa avrebbe dovuto rappresentare “la trasferta” della stagione. Questo non è stato possibile per ragioni di ordine pubblico. L’osservatorio della prefettura ha suggerito di limitare la vendita dei biglietti della gara solo ai residenti in provincia di Piacenza. Questo, ovviamente, taglia fuori dai giochi anche i tifosi del Piacenza che risiedono altrove. Questo perché da sempre i sostenitori del Sant’Angelo sono gemellati con quelli della Cremonese e si teme un’infiltrazione tra loro di supporter grigiorossi (anche perchè la Cremonese giocherà di lunedì).

“Al di là della situazione ambientale – riprende il tecnico – per noi è una gara fondamentale. Dobbiamo prendere in mano la partita e comandare il gioco. Il Sant’Angelo è una squadra che ci assomiglia. Segna molto, ha molte qualità con gli esterni d’attacco, concede qualcosa a livello difensivo, ma una squadra di tutto rispetto, da non sottovalutare. Dovremo essere bravi a segnare un gol in più degli avversari”

La situazione per mister Franzini rimane difficile, ritrova solo Taugourdeau. Ciuffo, Zaffalon e Garnero ancora out, Mustacchio è difficile possa rientrare, e anche Martinelli, che semrbava più avanti degli altri, ancora in dubbio. Taugourdeau è al 100%, ma potrebbe partire ancora dalla panchina.

“Numericamente siamo gli stessi di domenica scorsa – controbattere Franzini – ma abbiamo grande carica e grande voglia di fare una partita importante. Chi c è arriva alla gara in ottime condizioni psico fisiche e questo mi fa ben sperare”



La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Silva, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

14esima giornata di serie D, girone D

domenica 30 novembre, ore 14:30

Piacenza – Sant’Angelo DIRETTA SU RADIO SOUND

Correggese – Progresso

Imolese -Tropical Coriano

Pistoiese – Pro Sesto

Pro Palazzolo – Trevigliese

Rovato – Cittadella Vis Modena

Sangiuliano – Crema

Sasso Marconi – Desenzano

Tuttocuoio – Lentigione



La classifica

Pistoiese 27; Pro Sesto e Lentigione 26; Desenzano 25; Piacenza e Cittadella Vis Modena 23; Pro Palazzolo e Crema 19; Sangiuliano e Rovato 18, Sant’Angelo 17; Correggese e Imolese 15; Sasso Marconi 14; Progresso 10; Tropical Coriano e Trevigliese 9;Tuttocuoio 4

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy