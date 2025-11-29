Controlli in bar e negozi: trenta operatori in campo e identificate oltre duecento persone

Proseguono i servizi straordinari interforze di controllo del territorio ed in particolare la Questura di Piacenza, da mercoledì 26 alla data odierna, ha attenzionato una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona di via Colombo, Viale Dante Alighieri, via IV Novembre e zona Centro Storico, nel corso dei quali sono state identificate 205 persone, di cui 74 con precedenti di polizia.
Ai controlli hanno preso parte una trentina di operatori, tra cui personale della Questura di Piacenza, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale.