Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina sfida ad alta quota contro Alba

Nuovo test per l’alta classifica per la Canottieri Ongina, reduce dal ko di sabato scorso a Cuorgnè contro l’Alto Canavese (3-1) e attesa dal match di domani alle 18 a Monticelli contro il Mercatò Alba nell’ottava giornata del girone A di serie B maschile.

Come sabato scorso, i gialloneri di Gabriele Bruni – fin qui imbattuti in casa – affronteranno la seconda forza del campionato, desiderosa di rimanere in scia alla capolista Acqui. Dal canto loro, invece, i piacentini cercheranno di recuperare terreno in classifica in un match dove lo schiacciatore Riccardo Miglietta sarà ex di turno avendo militato per un triennio ad Alba.

L’avversaria

Il Mercatò Alba condivide la piazza d’onore con Alto Canavese a quota 15 punti, a -2 dalla capolista Negrini Cte Acqui con uno score di 5 vittorie e 2 sconfitte. Tra gli elementi di spicco, lo schiacciatore Luca Borgogno (che ha militato anche in A2 con Corigliano, Ortona, Alessano, Mondovì e Castellana Grotte e in A1 con Verona) e l’opposto Emanuele Bosio, per tre anni in A2 a Mondovì e la scorsa stagione in A3 con Savigliano. Alba è allenata da Luigi Pezzoli, tecnico cuneese che ha vissuto anche esperienze importanti all’estero al fianco di Silvano Prandi sulla panchina francese del Lione e su quella della nazionale bulgara.

La classifica

Negrini Cte Acqui 17, Alto Canavese, Mercatò Alba 15, Parella Torino 13, Canottieri Ongina, Pvl Cerealterra Ciriè, Npsg La Spezia 12, Sant’Anna Tomcar 11, Novi, Zephyr Mulattieri 10, Colombo Volley Genova 7, Cus Genova, Fenera Chieri 76 6, Fas Albisola 1.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.