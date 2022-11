Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza al Trofeo degli Angeli con 32 medaglie

Si è chiusa con un bottino di trentadue medaglie – otto d’oro, dodici d’argento e altrettante di bronzo – la partecipazione della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre al 17° Trofeo degli Angeli, importante evento agonistico giovanile organizzato dal Fiorenzuola Nuoto 90, nato alla Raffalda ma spostato alla piscina comunale di Cremona già da alcuni anni per far fronte alla sempre crescente partecipazione di società natatorie provenienti da tutto il nord Italia.

Il Trofeo degli Angeli – organizzato in ricordo di Martina Cavalli, giovane nuotatrice piacentina già tesserata per la Vittorino e per il Fiorenzuola Nuoto, prematuramente scomparsa in un tragico incidente stradale – ha visto scendere in acqua atleti di tutte le categorie: Esordienti A e B, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Assoluti.

I plurimedagliati

Diversi i plurimedagliati della Vittorino: Alessandro Barbazza (Esordienti A), ha vinto l’oro nei 200 misti (2’37”,27 il suo tempo), nei 100 stile libero (1’03”,41) e l’argento nei 100 farfalla (1’12”,96). Tripletta d’oro per Giovanni Cornelli (Ragazzi), primo nei 100 dorso Ragazzi (1’03”,55), nei 100 stile libero (57”,82) e nei 200 stile libero (2’04”,87). Tripletta di medaglie anche per Giulia Chiappini (Ragazze), prima nei 100 misti (1’12”,58), seconda nei 100 dorso (1’11”,47) e terza nei 200 stile libero (2’17”,44). Medaglia d’oro anche per Noemi Pietrarelli (Ragazze), prima nei 50 dorso (32”,99) e anche terza nei 100 dorso, e oro anche per Riccardo Bertolini (Ragazzi), primo nei 50 dorso (35”,13).

Doppietta di medaglie d’argento, invece, per Letizia Brambilla (Juniores), seconda nei 100 dorso (1’09”,66) e nei 100 misti (1’11”,91), per Ludovica Bonini (Assoluti), seconda nei 50 rana (34”,21) e nei 100 rana (1’17”,03), e per Ginevra Galeazzi (Esordienti A), seconda nei 100 stile libero (1’15”,56), nei 200 stile libero (2’47”,62) e terza nei 100 rana (1’44”,15). Argento anche per Adele Mosso (Esordienti A), seconda 200 misti (3’17”,52), per Sara Griziotti (Ragazze), seconda nei 50 rana (38”,11), per Leonardo Campolunghi (Ragazzi), secondo nei 50 dorso (29”,45) e per Raffaele Noè (Ragazzi), secondo nei 50 stile libero (28”,19) e terzo nei 100 stile libero (1’01”,78).

Tripletta di bronzo per Federico Gobbo (Assoluti), terzo nei 200 misti (2’18”,57), nei 50 rana (30”,13) e nei 100 rana (1’08”,21), e terzo gradino del podio anche per Alice Montavoci (Assoluti) nei 200 misti (2’29”,97), per Tommaso Martini (Juniores) nei 200 misti (2’17”,30), per Sara Romano (Juniores) nei 100 dorso (1’11”,48), per Federico Pozzi (Ragazzi) nei 50 rana (33”,39) e Lorenzo Pozzi (Ragazzi) nei 100 misti (1’22”,17).

Esordienti B

Ottimi risultati (quattro ori, tre argenti e due bronzi) anche per la squadra Esordienti B dell’Activa Nuoto nata dalla collaborazione con la Vittorino da Feltre. Doppietta d’oro per Alisia Volpini, vincitrice dei 100 stile libero (1’41”,91) e dei 50 dorso (50”,31), e primo gradino del podio anche per Lucrezia Volpini nei 50 dorso (44”,97) e per Samuel Nani nei 50 dorso (47”,84). Medaglia d’argento per Elia Bisi, nei 50 rana (54”,41), per Anna Bardugoni nei 50 dorso (46”,06) e per Stefan Constanti Antohi nei 50 dorso (48”,46), e medaglia di bronzo per Riccardo Lambrini, nei 50 rana (55”,34) e per Matilde Capra nei 50 dorso (46”,79).