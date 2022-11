Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: in campo Cadetti, settore Under e Propaganda

Ultimo weekend di novembre che vede scendere in campo tutte le squadre Lyons ad eccezione della Prima Squadra, che osserva un turno di riposo in Peroni TOP10. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti del prossimo fine settimana.

Torna in campo la Squadra Cadetta allenata da Davide Baracchi ed Emanuele Solari, che si prepara al suo cammino nel Girone Promozione di Serie C. In vista dell’esordio di settimana prossima questa domenica sfida amichevole per i giovani Leoni, che testano il proprio stato di forma sul campo del Rugby Rho.

Seconda sfida nel Girone Regionale per i ragazzi dell’Under 19, che alle ore 11.00 di domenica ospitano sul “Beltrametti 2” il Rugby Colorno. Sfida importante per i Leoni di Bergamaschi e Paoletti, che si giocano la testa della classifica.

Under 17, Pantere e Under 15

Sulla stesso campo, ma alle 12.30, sarà la volta dell’Under 17, che cerca il primo successo nel Girone Elite contro il Bologna Rugby Club. I ragazzi di Zaini e Salvetti sono chiamati al riscatto, dopo le prime due uscite deludenti nel Girone Interregionale, e sfidano una squadra già affrontata in stagione.

Tornano in campo con il Transvecta Calvisano le nostre Pantere Lyons, che domenica alle ore 14,30 scenderanno in campo con i colori gialloneri al “San Michele” di Calvisano nella terza giornata di Serie A femminile. Una grande opportunità di mettersi in mostra per le nostre ragazze.

Doppio appuntamento per i ragazzi dell’Under 15, che si divideranno in due squadre. I Lyons “Neri” nella giornata di sabato parteciperanno a un intenso quadrangolare a Sesto Fiorentino, in cui sfideranno i padroni di casa dei Cavalieri Prato, il Rugby Carpi e il Rugby Pontedera. Mentre la squadra dei Lyons “Bianchi” sfiderà l’Omnia rugby sul terreno di casa della Sede Lyons in Via Rigolli nella mattinata di domenica.

Settore propaganda

Infine, i Leoncini del Settore Propaganda scendono in campo al gran completo, prendendo parte con tutte le categorie al Festival organizzato da AS Rugby Milano presso il Centro Sportivo “Curioni” di Milano.