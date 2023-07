Volley, Serie B – Riccardo Miglietta schiaccerà nuovamente per la Canottieri Ongina

Secondo anno in giallonero per Riccardo Miglietta, schiacciatore classe 1995 che anche nella prossima stagione difenderà i colori della Canottieri Ongina, formazione piacentina che parteciperà nuovamente al campionato di serie B maschile.

“Riccardo è la tipica figura silenziosa che offre un solidissimo riferimento nei termini di atteggiamento e di predisposizione al lavoro. A livello tecnico è realmente un piccolo manuale essendo dotato di completezza e pulizia in tutti i fondamentali. Abituato da anni a lottare in questa categoria per i massimi obiettivi, siamo contenti che sia rimasto con noi per provare a raggiungerli ancora una volta”.