Volley, Serie B – La Canottieri Ongina conferma Thomas Ramberti in regia e acquista Manuel Vega come opposto

Terza stagione in giallonero per Thomas Ramberti, palleggiatore romagnolo che guiderà nuovamente la cabina di regia della Canottieri Ongina, formazione piacentina militante in serie B maschile. Dopo la conferma del capitano e centrale Beppe De Biasi (neosposo) e l’arrivo dell’opposto Michele Malvestiti, arriva un’altra pietra miliare del roster affidato a coach Gabriele Bruni.

“La scorsa stagione è stata positiva, abbiamo lavorato tanto e bene e nonostante gli infortuni abbiamo raggiunto il nostro obiettivo dei play off. Personalmente, sono soddisfatto, peccato per il finale di annata dove potevamo fare qualcosina di più, ma sono contento per la squadra, lo staff, la società e tutte le componenti. Per uno come me che ha girato molto l’Italia, essere per la terza stagione consecutiva nella stessa società è un qualcosa per me importante e rilevante, vuol dire che mi sto trovando bene sotto tutti i punti di vista. Ringrazio la società per la fiducia e sono contento della conferma dello staff tecnico. Il roster è rinnovato per buona parte ma sono sicuro che società e staff stiano facendo un ottimo lavoro sul mercato. Personalmente, mi pongo gli stessi obiettivi delle ultime due stagioni ossia fare il meglio possibile e puntare sempre in alto”.