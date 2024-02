Rinascere dopo il lutto, l’autrice Amanda Castello presenta il suo libro il 23 febbraio a Ziano Piacentini

“Rinascere dopo il lutto – Un manuale per aiutarti a superare la perdita di chi ami”. Il libro di Amanda Castello sarà presentato venerdì 23 febbraio alle ore 20.45 all’ex Cinema Smeraldo a Ziano Piacentino. In occasione della presentazione, saranno disponibili le copie del libro a offerta libera.

Moderatori del dibattito

– Gloria Merli, assessore alla cultura del Comune di Ziano Piacentino.

– Dott.ssa Amanda Castello, scrittrice, ricercatrice sulle questioni di fine vita, esperta e formatrice in cure palliative, accompagnamento e lutto, fondatrice dell’Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità.

L’AUTRICE

AMANDA CASTELLO, da anni lavora nella formazione di operatori e volontari per le cure palliative e l’aiuto al lutto.

Tiene conferenze e corsi su comunicazione, sviluppo personale, relazione d’aiuto, gestione d’équipe, accompagnamento e cure palliative.

Si occupa di ricerca sulla fine della vita, NDE (esperienze di pre-morte), fisica quantistica, vita dopo la morte, collaborando con esperti di vari paesi per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche in questi ambiti.

È fondatrice dell’Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità (ART odv) che sostiene i malati e i loro cari, forma operatori e volontari, organizza gruppi di lutto per adulti e bambini, è sede di tirocini e assistenza tesi per studenti.

È autrice di diversi articoli, e libri in italiano, francese e spagnolo per adulti e ragazzi per i quali ha ricevuto premi.

SINTESI dell’opera

Tutti noi un giorno o l’altro, affrontiamo il difficile momento della separazione da qualcuno a noi caro.

Questo è un valido manuale pratico destinato alla gestione del lutto personale, ma anche a chi desidera aiutare una persona in lutto e a tutti gli interessati al tema: personale curante, volontari, insegnanti, psicologi, studenti, addetti alle scienze sociali, operatori delle discipline spirituali e umanistiche.

Propone esercizi semplici, esempi, riferimenti scientifici e culturali, informazioni sui metodi che possono essere utili. Contiene anche una parte sul lutto traumatico vissuto durante l’epidemia di Covid19 e un’importante riflessione sul lutto per la perdita del proprio animale.

Con la prefazione del dottor Jean-Jacques Charbonier, tra i maggiori esperti internazionali nel campo delle NDE (Near Death Experience) e della ricerca sulla coscienza. La postfazione è della dottoressa Constance Yver-Elleaune, medico palliativista e geriatra.

Quest’opera, preziosa e originale, parte da una riflessione basata sulla fisica quantistica, lo sciamanesimo e i lavori di scienziati e medici che oltrepassano i limiti accademici per indagare le esperienze di comunicazione con i defunti e le energie sottili.