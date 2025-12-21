Volley, Serie B – Tre punti sotto l’albero per la Canottieri Ongina: 3-0 al Mo.Re.

Tre punti sotto l’albero di Natale per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile si fa un bel regalo con il 3-0 casalingo di ieri a Monticelli contro i giovani targati Mo.Re. chiudendo al meglio il 2025 agonistico. I gialloneri di Gabriele Bruni e Fausto Perodi erano fortemente determinati a riscattare il ko di sette giorni prima ad Asola mirando a una prestazione convincente davanti ai propri tifosi.

“Siamo partiti con il freno a mano inserito, poco aggressivi, fluidi e lucidi, tanto è vero che meritatamente i nostri avversari sono arrivati ad avere quattro lunghezze di vantaggio. Il turno in battuta di Federico Boschi ci ha permesso di ricucire lo svantaggio, innescando una lotta punto a punto che ci ha visto poi spuntarla 26-24. Tolto questo alone di lentezza che ci attorniava, abbiamo giocato più sciolti e più sereni e strada facendo abbiamo sistemato notevolmente la fase muro-difesa.

Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff che si occupa della salute fisica dei nostri giocatori, visto il lavoro fatto per rimettere in piedi e a disposizione in così poco tempo l’opposto Paolo Battaglia (rientrato ieri e autore di 15 punti, top scorer, ndc): il dottor Carlo Pini, il fisioterapista Alessandro Seggiaro e il preparatore Paolo Parizzi, mentre il giocatore ha risposto presente giocando una gara diligente e ordinata”.

Con i tre punti conquistati ieri, la Canottieri Ongina sale a quota 19 occupando il quinto posto in classifica, a -1 dal Cisano quarto. La ripresa è prevista sabato 10 gennaio alle 18 alla palestra “Cambonino” di Cremona nel derby del Po contro la Pallavolo Cremonese ricca di ex e che attualmente è terza con 25 punti.

CANOTTIERI ONGINA-MO.RE.VOLLEY 3-0

(26-24, 25-20, 25-18)

CANOTTIERI ONGINA: Mandoloni 3, Reyes 11, Cucchi 6, Battaglia 15, Cormio 11, Morchio 8, Rosati (L), Boschi, Ruggeri, Imokhai. N.e.: Mari, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

MO.RE.VOLLEY: Petratti 4, Bertoni 5, Nicolini 9, Bertazzoni 6, Bigozzi 10, Tassoni 1, Santi Bortolotti (L), Ades, Dalfiume 2, Monica 1. N.e.: Pisi, Saibene, Fontanesi (L). All.: Not

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy