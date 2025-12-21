Volley, Serie B – Tre punti sotto l’albero per la Canottieri Ongina: 3-0 al Mo.Re.

Tre punti sotto l’albero di Natale per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile si fa un bel regalo con il 3-0 casalingo di ieri a Monticelli contro i giovani targati Mo.Re. chiudendo al meglio il 2025 agonistico. I gialloneri di Gabriele Bruni e Fausto Perodi erano fortemente determinati a riscattare il ko di sette giorni prima ad Asola mirando a una prestazione convincente davanti ai propri tifosi.
Il commento di coach Gabriele Bruni
“Siamo partiti con il freno a mano inserito, poco aggressivi, fluidi e lucidi, tanto è vero che meritatamente i nostri avversari sono arrivati ad avere quattro lunghezze di vantaggio. Il turno in battuta di Federico Boschi ci ha permesso di ricucire lo svantaggio, innescando una lotta punto a punto che ci ha visto poi spuntarla 26-24. Tolto questo alone di lentezza che ci attorniava, abbiamo giocato più sciolti e più sereni e strada facendo abbiamo sistemato notevolmente la fase muro-difesa.
Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff che si occupa della salute fisica dei nostri giocatori, visto il lavoro fatto per rimettere in piedi e a disposizione in così poco tempo l’opposto Paolo Battaglia (rientrato ieri e autore di 15 punti, top scorer, ndc): il dottor Carlo Pini, il fisioterapista Alessandro Seggiaro e il preparatore Paolo Parizzi, mentre il giocatore ha risposto presente giocando una gara diligente e ordinata”.
Con i tre punti conquistati ieri, la Canottieri Ongina sale a quota 19 occupando il quinto posto in classifica, a -1 dal Cisano quarto. La ripresa è prevista sabato 10 gennaio alle 18 alla palestra “Cambonino” di Cremona nel derby del Po contro la Pallavolo Cremonese ricca di ex e che attualmente è terza con 25 punti.
CANOTTIERI ONGINA-MO.RE.VOLLEY 3-0
(26-24, 25-20, 25-18)
CANOTTIERI ONGINA: Mandoloni 3, Reyes 11, Cucchi 6, Battaglia 15, Cormio 11, Morchio 8, Rosati (L), Boschi, Ruggeri, Imokhai. N.e.: Mari, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni
MO.RE.VOLLEY: Petratti 4, Bertoni 5, Nicolini 9, Bertazzoni 6, Bigozzi 10, Tassoni 1, Santi Bortolotti (L), Ades, Dalfiume 2, Monica 1. N.e.: Pisi, Saibene, Fontanesi (L). All.: Not