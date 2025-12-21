King Colis sceglie Piacenza per la prima sorpresa del 2026, dal 5 all’11 gennaio il pop-up store a Borgo Faxhall

Il nuovo anno si apre con un invito alla scoperta: King Colis arriva a Piacenza portando con sé la magia dei pacchi misteriosi che ha già affascinato migliaia di visitatori in tutta Europa. Dal 5 all’11 gennaio, nella piazza centrale della Galleria Commerciale Borgo FaxHall, di fronte al negozio PittaRosso, il Pop-Up Store permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza di shopping unica nel suo genere, fatta di curiosità, sorpresa e sostenibilità.
L’idea alla base di King Colis nasce durante il lockdown, quando il fondatore Killian Denis si chiese che fine facessero i pacchi smarriti che non raggiungevano i destinatari. La risposta lo colpì profondamente: nella maggior parte dei casi venivano distrutti, perché i fornitori non erano disposti a sostenere i costi di ritorno. Da questo shock è nata una visione chiara: trasformare uno spreco nascosto in un’esperienza divertente e responsabile, capace di dare nuova vita a migliaia di prodotti.
“Quando ho scoperto quanti pacchi venivano eliminati ogni giorno, ho capito che c’era un enorme potenziale inespresso” – spiega Denis. “Da lì è nata l’idea di creare un’esperienza che unisse emozione, sostenibilità e accessibilità. Ogni pacco può sorprendere, ma soprattutto può evitare uno spreco.”
Il funzionamento del Pop-Up è semplice e immediato: ogni visitatore ha dieci minuti per scegliere i pacchi che desidera acquistare, senza poterli aprire in anticipo: si tratta di una vera e propria caccia al tesoro, guidata dall’istinto e dalla curiosità. I pacchi vengono venduti al peso, con due categorie disponibili: Standard: 2,49 € ogni 100 grammi, Premium: 2,99 € ogni 100 grammi.
Solo dopo il pagamento si può scoprire cosa contiene ogni pacco, rendendo l’esperienza emozionante e imprevedibile. All’interno si possono trovare articoli di ogni tipo: tecnologia, moda, calzature, accessori, cosmetica, gadget e molto altro proveniente dagli e-commerce europei.
Grazie a questo modello, King Colis ha già recuperato oltre 200 tonnellate di pacchi non consegnati, trasformando un problema logistico in un gesto concreto di economia circolare.
L’arrivo a Piacenza rappresenta l’inizio di un 2026 dedicato alla diffusione di un modo nuovo di vivere lo shopping, più sostenibile ma anche più sorprendente.
L’apertura ufficiale si terrà lunedì 5 gennaio dalle 12 alle 20. Da martedì 6 a domenica 11 gennaio, il Pop-Up sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20. Il momento stampa è in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 14.
King Colis invita tutta la città a lasciarsi sorprendere da un’esperienza che unisce gioco, riuso e meraviglia, inaugurando il nuovo anno con un’energia diversa.
Informazioni utili:
Location: Galleria Commerciale Borgo FaxHall, piazza principale, di fronte a PittaRosso
Lunedì 5 gennaio: apertura al pubblico dalle ore 12:00 alle ore 20:00
Da martedì 6 a domenica 11 gennaio: apertura continuata 10:00–20:00
Accesso: gratuito e aperto a tutti
Note: per i minori è richiesta la presenza di un adulto