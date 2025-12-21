Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta a Ripalta Cremasca

Non sorride l’ultima gara dell’anno per la Pallavolo San Giorgio, superata in tre set dalla formazione lombarda, seconda in classifica e in piena lotta per la promozione in Serie A3. Il primo parziale è rimasto in equilibrio fino al 13-11 per la squadra ospite; San Giorgio è poi rientrata sul 18-16, ma successivamente il CR Transport ha trovato l’allungo decisivo, chiudendo il set. Nei successivi parziali la squadra di casa ha piazzato il break nei primi punti, amministrando il punteggio fino alla fine.

«Non abbiamo sicuramente disputato una bella partita: siamo rimasti in gara solo nel primo set sbagliando comunque molte battute. Nei due set successivi le nostre avversarie hanno sempre mantenuto il controllo del gioco.

Purtroppo, contro squadre di questo livello, per portare a casa qualche punto bisogna giocare tutte al massimo: è mancata qualche prestazione individuale che poi si è riflessa sul rendimento di tutta la squadra. Adesso arriva la pausa, cerchiamo di ricaricare le pile per il proseguimento del campionato: ci sono ancora molti punti in palio. Buone feste a tutti».

Nella prossima giornata, la prima del 2026, la Pallavolo San Giorgio affronterà il 10 gennaio, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, la Pediatrica Bindi Passione Valdarno.

Ripalta Cremasca-Pallavolo San Giorgio 3-0

(25-20 25-18 25-18)

Ripalta Cremasca: Galbero, Feroldi, Martinelli, Ottino, Gabrieli, Giordano, Labadini (L), Bassi, Boffelli, Boffi, Russo, Valentini, Rossetti (L). All. V. Verderio – G. Vergine.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 13, They 2, Cornelli 5, Caviati, Bassi 4, Gilioli 3, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, Bresciani 2, Cossali 5, Martinelli 10, L. Galelli (L). All. Capra

Classifica

Ravenna 31 punti; Ripalta Cremasca 25; Osgb Campagnola 24; Valdarno 22; Bologna 20; Fantini Folcieri Ostiano 19; Montesport 14; Forlì, Centro Volley Reggiano 13; Pall. San Giorgio, Riccione 11; Moma Anderlini 10; Cesena 8; Pall. Scandicci 3. * Valdarno e Cesena una gara in meno.

