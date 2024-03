Volley, Serie B1 – Campagnola risolve una partita tirata: MioVolley superato per 3-2

Secondo stop consecutivo per l’Everest MioVolley che si vede superare nel set breve da un’OSGB Campagnola decisamente propositiva in una gara dall’alto contenuto agonistico lunga quasi due ore e dieci minuti.

Coach Mazzola manda in campo Colombano e Naddeo in diagonale, Cornelli e Scarabelli in banda, Guaschino e Negri al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

Buona partenza ospite, il primo punto biancoblu è di Guaschino (1-4) ma è Campagnola a mantenersi in avanti (3-8) con l’Everest a fermare il gioco sul 5-11. Negri sceglie la fast per il 6-12. Il MioVolley tenta di ricucire lo strappo con Cornelli (11-17) e l’ace di Naddeo ma le reggiane sono stabilmente avanti (13-20): cambia però l’inerzia del parziale con un break deciso e il muro di Colombano (19-20) che rilancia l’Everest fino al 25-22 firmato Scarabelli.

Prime fasi del secondo set con Campagnola che prova ancora a scappare via (3-6), Guaschino risponde (7-9) ma le ospiti restano avanti (8-13). Coach Mazzola si gioca il cambio in cabina di regia con l’innesto di Bianchini: la reazione delle biancoblu questa volta è solo abbozzata con il servizio avversario a fare male (13-22). Nel finale Ducoli trova subito un ace dopo l’ingresso ma non basta perché Campagnola chiude 17-25.

Nel terzo parziale l’Everest ritrova la formazione iniziale e qualche convinzione in più con Naddeo a colpire dai nove metri e Campagnola a chiamare time out (7-2). Si torna poi nei binari dell’equilibrio con il MioVolley che mantiene il comando (12-10), Campagnola ad inseguire. Finale accesissimo con Scarabelli che chiude dopo una grande difesa di Cornelli.

Punto a punto in avvio di quarto set con grande agonismo in entrambi gli schieramenti (11-11). Sul 12-13 coach Mazzola cambia al centro con l’ingresso di Nedeljkovic e l’Everest rientra sul quindici pari dopo un buon momento delle ospiti. Si torna a lottare pallone su pallone in un finale ancora più intenso dove passa Campagnola 21-25.

Nel tiebreak la prima fuga è delle avversarie (3-6) che passano avanti al cambio campo (4-8): lo sprint delle regggiane è decisamente lanciato con la gara che va in archivio sul 5-15 per il decisivo 2-3 che premia OSGB.

EVEREST MIOVOLLEY-OSGB CAMPAGNOLA 2-3

(25-22; 17-25; 25-22; 21-25; 5-15)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 6, Bianchini, Naddeo 15, Moretti, Cornelli 13, Scarabelli 8, Ducoli 2, Guaschino 10, Negri 11, Nedeljkovic, Fizzotti (L). NE: Passerini (L). All. Mazzola

OSGB TIRABASSI & VEZZALI CAMPAGNOLA: Frignani, Galli Venturelli 4, Maghenzani 16, Salvestrini 8, Fronza 8, Fava 13, Lorenzi, Muzi 27, Solieri (L), Zanin (L). NE: Adani, L. Bonato, M. Bonato, Caramaschi. All. Longagnani-Franzoni