Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera Viadana e allunga in vetta

La Pallavolo San Giorgio fa valere il fattore casa contro il team mantovano, penultimo in classifica, mantenendo il primo posto in classifica ed allungando sulle dirette rivali Alsenese e San Damaso, fermate sul tiebreak da Volley Davis 2c e Top Volley

La cronaca

Coach Capra parte con Erba-Tonini a formare la diagonale, Arfini e Gilioli in posto 4, Cossali e Zoppi centrali e Galelli libero. L’inizio gara è equilibrato sino al 9-8 per la squadra di casa, poi i punti di Gilioli e Cossali, due aces, regalano il 20-11. Arfini ed un muro di Zoppi certificano la vittoria del parziale, 25-15.

Nel secondo la squadra di casa rompe il break sul 7-3, Erba in secondo tocco, la San Giorgio è aeffice in attacco con Tonini, 19-11. A Forte del vantaggio acquisito entrano dalla panchina Camurri e Polletta per Arfini e Gilioli. Un muro di Zoppi chiude, 25-11.

Confermate Camutti e Polletta nella Sangio spazio per Marinucci al posto di una positiva Cossali. La partenza è fulminante: un attacco vincente di Camurri sigla il 4-1 e Polletta dai nove metri segna il 10-6 e Marinucci il 16-10. Nel finale spazio per Sangiorgi e Lunardini, le giovani rispondono bene alla chiamata, la squadra di casa archivia la pratica sul 25-19.

Tre punti importanti che confermano la vetta della classifica da parte della squadra giallobiancoblù che allunga sulle direte rivali, Alsenese e San Damaso, vittoriose solamente al quinto set su Volley Davis 2c e Top Volley, in attesa del big match di sabato prossimo, sabato 16 marzo, a San Damaso.

Pallavolo San Giorgio-Viadana 3-0

(25-15 25-11 25-19)

Pallavolo San Giorgio: Amadei (L), Erba 8, Polletta 4, Sangiorgi , Marinucci 2, Gilioli 4, Camurri 5, Galelli (L), Lunardini, Tonini 11, Arfini 5, Cossali 8, Zoppi 3. All. Capra.

Classifica

Pall. San Giorgio 43 punti; Pall. Alsenese, San Damaso 40; Cerea 38; Galaxy Volley 33; Volley Davis 2c 32; Piadena 29; Be One San Martino 28; Moma Anderlini 25; Soliera 23; Mirandola 19; Top Volley 15; Viadana 9; Spakka Volley 1.

Serie D – Il Volley SangioPode supera il Fortland Dibi in rimonta

Sorride la sfida al vertice nella quinta giornata di ritorno per li colori albicelesti del Volley SangioPode che giocano la migliore partuta della stagione e superano la formazione reggiana.

Poker di successi per la squadra di coach Franco Corraro che fanno seguito alle vittorie contro Il Coop Parma, Oasi Noceto e su Rpd, fanalino di coda; questa volta la vittima è il Fortland Dibi, terza ed indietro di una lunghezza, sconfitta per 3-1. Dopo aver perso il primo parziale il Volley Sangiopode ha svoltato nel secondo, quando da 14-17 è riuscita a chiudere 25-22. Nel terzo e quarto la squadra di casa ha cambiato decisamente marcia, chiudendo l’incontro.

In settimana il Volley SangioPode cercherà di preparare al meglio la prossima gara che la vedrà impegnate a Piacenza contro il Piace Volley alla palestra Carducci, venerdì 16 marzo alle 21.

Volley Sangio Pode-Fortland Dibi 3-1

(23-25 25-22 25-12 25-14)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.

Classifica

Circolo Minerva 48 punti; Volley SangioPode 35; Fortlan Dibi 31; Montebello 32; Rm Volley, Sport Club Parma 31; Vaneton Limpia 29; L’Arena 20; Oasi Energy Noceto 16; Pol. Coop Parma 14; Molto Pizza Piace Volley 13; Rpf 3.