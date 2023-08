Volley, Serie B1 – Continuità in seconda linea per il MioVolley: confermate Fizzotti e Passerini

Il MioVolley sceglie la linea della continuità in seconda linea riconfermando entrambi i liberi, Sara Fizzotti e Francesca Passerini, che saranno quindi a disposizione di coach Mazzola per la stagione 2023/24.

«Pochi giorni dopo la fine del campionato sono stata chiamata e riconfermata: ho capito subito che non c’era nessun motivo per pensare ad altro o dire di no. È stato un anno spettacolare sotto ogni punto di vista e, quando succede questo, è difficile non voler ripetere da capo tutto o perlomeno provarci in un contesto così motivante».