Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio fa visita all’Ambra Cavallini

Reduce da due ko consecutivi per 3-0 la Pallavolo San Giorgio nella trasferta toscana a Pontedera (Pisa) deve ritornare a vincere per proseguire la corsa alla salvezza. Nonostante l’Ambra Cavallini occupi il penultimo in classifica con 14 punti non è una formazione da sottovalutare, reduce da quattro ko consecutivi (l’ultima vittoria risale allo scorso 9 marzo contro Crema per 3-2), Tonini e compagne non dovranno assolutamente sottovalutare l’impegno.

La sfida d’andata è stata vinta dalle toscane per 3-1 nell’unico sconto diretto. Non ci sono ex di turno. Dirigeranno l’incontro Davide Coppola del comitato territoriale di Milano Monza Lecco ed Eleonora Tronfi del comitato di Liguria Levante.

Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport in via della Costituzione. L’incontro sarà trasmesso su canale Youtube Ambra Cavallini Channel.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 52; Volley Garlasco, Volley Modena 49; Bindi Passione Valdarno 42; Ripalta Cremasca 41; Osgb Campagnola 35; Moma Anderlini 33; V.P. Volley 28, Rubiera 28; Bsc Sassuolo 26; Pallavolo San Giorgio, Montesport 25; Ambra Cavallini 14; Crema 12.