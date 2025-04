Un marziano in casa, riprendono gli incontri della Scuola Genitori di Piacenza con Daniele Novara l’11 aprile

Riprendono gli incontri della Scuola Genitori di Piacenza con il pedagogista Daniele Novara venerdì 11 aprile alle 20.45 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza in Via Sant’Eufemia, 12/13.

La serata si intitola “Un marziano in casa. Le tecniche per la gestione dell’adolescente“. Il tema trattato è quello dell’adolescenza che non è una malattia, ma una fase di crescita cruciale: i ragazzi iniziano a distaccarsi dall’infanzia per affacciarsi all’età adulta. Spesso, però, i genitori e gli educatori si sentono impreparati di fronte a comportamenti ribelli o sfuggenti.

Per iscrizioni clicca qui.

Per informazioni: scuola.genitori@cppp.it 0523498594