Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio gioca bene, ma il Volley Modena vince 0-3

La Pallavolo San Giorgio si inchina davanti al Volley Modena, seconda in classifica (miglior quoziente set), ed esce a testa alta dal rettangolo di gioco. La formazione di coach Matteo Capra fa la sua partita ma alla distanza subisce la maggiore esperienza del team ospite che con questi tre punti resta all’inseguimento della capolista Ostiano, vittoriosa su Crema.

Massimo Gregori, il direttore sportivo della Pallavolo San Giorgio

“È stata una bella partita giocata punto a punto le squadre non hanno mai avuto più di 3-4 punti di distacco l’una dal l’altra. Le ragazze non hanno giocato male ma contro queste squadre non ti puoi permettere di commettere errori nei momenti decisivi e devi sfruttare tutte le opportunità che ti danno. C’è un po’ di rammarico per il primo set avanti 23-21 dove abbiamo commesso un paio di errori evitabili facendole rientrare. Adesso ci aspettano ancora 4 giornate , pensiamo un partita alla volta cercando di fare più punti possibili dobbiamo pensare positivo visto che lo siamo stati a dicembre quando eravamo ultimi in classifica e per molti eravamo già condannati alla retrocessione adesso grazie ad un ottimo girone di ritorno siamo ancora in gioco con 5 squadre che lotteranno per gli ultimi due posti disponibili per la salvezza vediamo chi avrà più benzina e carattere in questo finale di stagione”.

La sconfitta non compromette la corsa salvezza per le giallobiancoblù, ancora quint’ultimo posto della classifica. Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio affronterà domenica 13 aprile l’Ambra Cavallini Pontedera, penultima in classifica.

Pall. San Giorgio-Volley Modena 0-3

(24-26 23-25 21-25)

Pallavolo San Giorgio: They 8, Sangiorgi, Marinucci 6, Gilioli 4, Camurri 3, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Zorzetto 12, Cossali 5, Zoppi 3, Masciullo 3, L. Galelli (L). All. Capra.

Volley Modena: Lancellotti, Nonnati 18, Bozzoli 18, Gerosa 7, Fronza 8, Righi (L), Zironi, Garofalo 5, Mattioli, Davoli, Vineti, Pagot. All. Molinari.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 52; Volley Garlasco, Volley Modena 49; Bindi Passione Valdarno 42; Ripalta Cremasca 39; Osgb Campagnola 35; Moma Anderlini 33; V.P. Volley 28; Rubiera 27; Bsc Sassuolo 26; Pallavolo San Giorgio, Montesport 25; Ambra Cavallini 14; Crema 12.