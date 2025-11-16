Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio non inverte il trend negativo: sconfitta 3-1 a Ostiano

Nella sesta giornata di campionato le giallobiancoblù incappano nella quinta sconfitta consecutiva, ancora una volta con lo stesso risultato: 3-1 sul campo della Fantini Folcieri Ostiano. A differenza delle precedenti gare, in cui la Pallavolo San Giorgio aveva sempre perso il primo parziale, contro la formazione cremonese They e compagne — ancora orfane di Cornelli e Sesenna — conquistano il set d’apertura e sfiorano la vittoria anche nel secondo. Nel quarto set, poi, l’epica rimonta da 19-9 a 23-21 non è sufficiente per prolungare l’incontro al tie-break.

Con questa sconfitta, in attesa della gara di oggi tra Cesena e Moma Anderlini, la Pallavolo San Giorgio scivola al penultimo posto in classifica, a pari punti con Scandicci. Nel prossimo turno l’avversaria della squadra piacentina sarà proprio Cesena: la partita si disputerà sabato 22 novembre a San Giorgio Piacentino.

“Giochiamo a strappi. Abbiamo buttato via il secondo set, esprimiamo un buon gioco ma non facciamo risultato. La classifica è dura e dobbiamo andare avanti a lavorare”.

Fantini Folcieri Ostiano-Pallavolo San Giorgio 3-1

(16-25 25-23 25-17 25-21)

Fantini Folcieri Ostiano: Frosi, D’Este 1, Vidi 11, Tresoldi 13, Ghisolfi 3, Comotti 12, Miglioli, Tosi 12, Zampedri (L), Sbaraini, Casarotti 4, Zorzetto. All. Magri.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna, They 15, Cornelli, Caviati 1, Bassi 14, Gilioli 10, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali 10, Bresciani 5, Martinelli 15, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 17 punti; Bologna 15; Osgb Campagnola, Valdarno 14; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 12; Montesport 8; Forlì 7; Centro Volley Reggiano 6; Riccione 5; Moma Anderlini 4; San Giorgio, Pall. Scandicci, Cesena 3.

