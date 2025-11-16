Perde il controllo alla rotonda e si schianta contro il monumento agli alpini, 41enne ferito

16 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il monumento dedicato agli Alpini. I fatti sono accaduti a Castel San Giovanni ieri sera, 15 novembre. Un uomo di 41 anni stava viaggiando lungo la Statale 412, nei pressi del polo logistico, quando si è approcciato alla rotatoria che ospita al centro un monumento dedicato al corpo degli Alpini. Per motivi da chiarire, il 41enne ha perso il controllo e si è schiantato contro l’opera, caratterizzata dal tipico cappello con piuma forgiato in metallo e poggiato su un manufatto in pietra.

La violenza dello schianto ha ridotto la parte anteriore della vettura a un ammasso di lamiere. L’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo hanno prestato le prime cure al conducente, trasportandolo successivamente in ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo, poi recuperato dall’autosoccorso Caniglia. Ai carabinieri della stazione di Castel San Giovanni spetterà ora chiarire le ragioni dell’uscita di strada.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank