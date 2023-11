Volley, Serie B1 – La Vap gioca bene, ma contro Rubiera arriva un altro 3-0

Non era certo contro Rubiera la partita dove le ragazze della VAP avrebbero potuto cominciare a fare punti in serie B1. La prestazione delle piacentine è di tutto rispetto e, soprattutto nel secondo set (condotto per lunghi tratti in vantaggio anche di tre punti e perso solo nel finale 25 a 23), con un gioco di ottima levatura.

Nel primo e terzo set l’esperienza, la fisicità e la varietà di colpi in attacco delle ragazze di Rubiera fanno la differenza, ma resta il rammarico di non essere riusciti a vincere il secondo set che avrebbe potuto dare una svolta all’incontro.

Giusto Spirito Rubiera – Vivi Energia VAP 3-0

(25-16, 25-23, 25-16)

Giusto Spirito Rubiera: Bandieri, Bortolamedi, Mescoli, Giardi, Aluigi, Reverberi, Paolini, Salas, Bianchini, Reggiani, Cantamessa, D’Orta, Bici, Barbieri. All: Ghibaudi-Cerrato

Vivi Energia VAP: Gazzola (libero), Terrana 15 punti, Schillkowski 4, Da Pos, Milani 3, Ruggeri 2, Konate, Bibolotti, Borri 4, Nella 3, Dodi 2, Riccio, N.E: Iacona. All: Licata-Chiodaroli

Serie C – L’esperienza di Team O3 schiaccia la Vap

Un Palazzetto quello di via Alberici gremito per assistere ad una piacevolissima sfida dove alla lunga è uscita l’esperienza del Team03 concreto nelle fasi importanti della partita.

Un incontro dove al di là delle numerose battute sbagliate per entrambe le formazioni si è giocato punto a punto per tutti i set con importanti volate finali del Team03. Le ragazze della Vap hanno giocato a viso aperto senza paura e meritando di vincere un set.

Emmezeta Maxmoto Team 3-1 Volley Academy Piacenza

(25-20, 25-19, 23-25, 25-18)

EMMEZETA MAXMOTO TEAM 03: Rossetti, Cassani, Rabija, Bergamaschi, Nartelli, Cristalli, Romanini, Tagliaferri, Subona, Lavezzi, Scapuzzi, Markovic, Pomella, Pecoraro. All. Amani II° Pavlovic

VAP: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Spotti, Bergonzi, Bernini, Ucovic, Borri, Carlá, Sorso. All. Chiodaroli. II° All Licata