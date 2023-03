Volley – I risultati del weekend della VAP: vittoria importante in B1, l’U18 distrugge Bologna

Finalmente una bella vittoria da 3 punti per le ragazze della VAP che raggiungono quota 17 punti in classifica. Ad inizio stagione probabilmente pochi avrebbero scommesso su un bottino di punti di tutto rispetto per una formazione Under 18 in un girone di serie B1 difficilissimo come quello lombardo.

E’ logico che però, a questo punto, non ci si può accontentare di questo dato ma che bisogna fare di tutto per raggiungere una salvezza che sarebbe un risultato clamoroso. La partita di ieri, anche se contro l’ultima in classifica, non era certo scontata ed infatti i parziali dei primi due set (finiti entrambi 25 a 23) lo stanno a dimostrare.

Solo nel terzo ed ultimo set è stata vita facile per le piacentine che hanno chiuso con il parziale di 25 a 23. Bella prestazione delle ragazze VAP che in tutti i set hanno dimostrato, attraverso il gioco e la determinazione, di essere superiori alle avversarie.

Busnago Volley – VAP Galbiati 0-3

(23-25, 23-25, 17-25)

VAP: Pierdonati 5 punti, Fabbri 4,Piomboni 12, Iacona, Gazzola (libero), Del Core 13, Magnabosco 2, Dodi, Viganò 10, Arbore, N.E: Pedrolli, Muller (L2), Borri, Mozzi. All: Mineo e Chiodaroli

Under 18

Netta vittoria in trasferta per le nostre ragazze VAP under 18 che ipotecano coi tre punti di oggi il passaggio alla final four regionale.

L’inizio del primo set non è certo dei migliori per la compagine piacentina che subisce un parziale di 5 a 1. Mineo chiama il time out, dà un paio di dritte tecnico-tattiche importanti e alla ripresa le ragazze VerdeBlu inanellano subito 9 punti di fila andando in vantaggio per 10 a 5.

Questo vantaggio viene addirittura incrementato nel corso del set fino alla chiusura del set 25 a 18.

Gli altri due set hanno ancora meno storia dal momento che la Vap prende subito un buon margine di vantaggio e vince entrambi i set agevolmente per 25 a 17 e 25 a16.

Non si pensi che il valore delle avversarie sia stato di poco conto perché qui le ragazze di Mineo pochi mesi fa avevano perso e due settimane fa a Piacenza avevano sì vinto ma per 3 a 1.

VTB Bologna – Tensped VAP 0-3

(18-25, 17-25, 16-25)