Volley, Serie B1 – L’Everest aspetta Genova per la quarta di campionato, Colombano: “Continuità e aggressività fin da subito”

Quarta giornata di campionato in vista per l’Everest MioVolley che torna a Gossolengo ed attende le liguri del Rimont Progetti Genova per un sabato sera (partita al via alle 20:30) tutto da giocare.

La squadra di coach Mazzola si è lasciata alle spalle un fine settimana di alto livello con la vittoria esterna in tre set sul campo della Libertas Forlì, una vittoria pesante considerando la caratura delle avversarie con punti importanti in chiave salvezza: le biancoblu dopo tre giornate sono a quota otto punti frutto di tre successi, di cui uno al tiebreak con Ozzano.

Le parole di Sara Colombano

«I fattori importanti che ci hanno portato a vincere con tre punti pieni sono stata la continuità del nostro gioco e l’aver messo subito sotto le avversarie, facendo il primo passo per imporre il nostro gioco. Questi elementi erano mancati nelle partite precedenti: non è facile partire aggressive fin da subito, ancora più difficile è mantenere il gioco fino alla fine».

La prossima gara rappresenterà una inedito per l’Everest MioVolley sebbene in passato si siano registrati diversi incontri con formazioni genovesi in serie B2. Vecchia conoscenza anche sulla panchina con coach Zanoni che le biancoblu avevano incrociato nelle sfide con Iglina Albisola e Olympia Genova. Nell’ultima uscita per il Rimont il 3-0 con la Volley Academy Piacenza che è seguita al 3-1 contro Sassuolo.

«La minima perdita di attenzione può fare risalire le avversarie: sabato scorso non abbiamo commesso errori. La partita con Genova non sarà facile, arrivano da due vittorie. Elementi chiave saranno ancora una volta continuità e aggressività fin da subito. In questo girone tutti vogliono fare bene a qualsiasi costo: è importante non perdere lucidità e mantenere sicurezza».

Prima dell’inizio della partita sarà osservato un minuto di raccoglimento per il lutto che ha colpito la prima squadra: tutto il MioVolley ricorderà così Rosalba Algieri, madre del libero Francesca Passerini, mancata prematuramente nella nottata di martedì.