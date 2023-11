Volley, Serie B1 – L’Everest MioVolley infila il quinto successo: vittoria in rimonta con Campagnola

Quinta vittoria in campionato per l’Everest MioVolley che riesce ad espugnare anche il difficile campo della Tirabassi & Vezzali Campagnola incassando tre punti piuttosto preziosi che proiettano le biancoblu in vetta al girone C di serie B1.

A Campagnola l’Everest scende in campo con Colombano e Nonnati in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Negri al centro con Fizzotti libero. Convocazione per la giovane Under 18 Mezza per sopperire al lieve infortunio patito da Bianchini.

La cronaca

Piuttosto brusco l’avvio di gara per i colori biancoblu con le reggiane a spingere fin dai primi scambi (8-4): il MioVolley fatica a trovare compattezza con le padrone di casa che ne approfittano spingendo fino ad un netto 25-11.

La reazione del MioVolley non si lascia attendere: già nelle prime fasi del secondo parziale la squadra di coach Mazzola cambia decisamente volto ritrovando la continuità smarrita nel primo set (6-8). L’allungo decisivo arriva sul 13-16 con un break di 0-5 che proietta le biancoblu in un finale senza scossoni, chiuso 16-25.

La dinamica si ripropone anche nel set successivo: dopo una partenza equilibrata è il MioVolley a prendere in mano lo score (9-16) spingendo nuovamente nella parte finale con lo score identico a quello del parziale precedente.

La rimonta galvanizza l’Everest che prosegue sulla strada appena tracciata: il quarto e decisivo parziale vede il MioVolley distendersi ancora una volta, il Tirabassi & Vezzali non riesce a controbattere con la vittoria che sorride alla formazione biancoblu.

OSGB TIRABASSI&VEZZALI-EVEREST MIOVOLLEY 1-3

(25-11; 16-25; 16-25; 16-25)

OSGB TIRABASSI&VEZZALI: Galli Venturelli 3, Maghenzani 10, Salvestrini, Fronza 7, Fava 4, Lorenzi, Muzi 16, Adani 9, Solieri (L). NE: Bonato, Caramaschi, Frignani, Zanin (L). All. Longagnani-Franzoni

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 4, Nonnati 23, Cornelli 11, Scarabelli 13, Ducoli 1, Naddeo, Negri 2, Guaschino 6, Nedeljkovic 4, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Mezza, Moretti, Passerini (L). All. Mazzola

Serie C – Al Busa Trasporti non basta un ottimo terzo set: Jovi Volley chiude 3-1

Il Busa Trasporti MioVolley deve arrendersi nella gara interna con il Jovi Volley capace di imporsi in quattro parziali: alle biancoverdi non basta la rimonta, soltanto abbozzata, del terzo set: le ospiti prevalgono conquistando l’intera posta in palio.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-JOVI VOLLEY 1-3

(17-25; 21-25; 25-19; 19-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Bricchi, Padrini, Boselli, Zucchi, Galibardi, Ferri, Cordani, Bertolamei, Bossalini, Martino, Bontempi (L). NE: Tramelli (L). All. Mazzola-Parenti