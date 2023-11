Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad cala il pokerissimo: 3-1 al Davis 2C

La Rossetti Market Conad cala il “pokerissimo” e resta in vetta a braccetto con San Giorgio nel campionato di B2 femminile (girone E). La formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi ha superato a pieni voti anche l’esame-Davis 2 C, regolato 3-1 ad Alseno con un risultato pieno che fa seguito a quello di sette giorni prima contro un altro avversario di valore come Cerea.

A trascinare la Rossetti Market, l’opposta Stefania Bernabè, “bomber” implacabile con 27 punti messi a segno; in doppia cifra anche le schiacciatrici Chiara Shanti Falotico e Rebecca Spagnuolo, autrici di 11 e 10 punti. A spingere Alseno verso il successo, anche 9 ace e 8 muri. Le piacentine salgono a quota 14 punti in classifica, lo stesso score di San Giorgio, con le modenesi della Zerosystem in scia sempre a -1. Domenica Falotico e compagne saranno di scena a Piadena contro la Tecnimetal.

ROSSETTI MARKET CONAD-VOLLEY DAVIS 2C 3-1

(25-20, 18-25, 25-15, 25-10)

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 4, Falotico 11, Frassi 6, Bernabè 27, Spagnuolo 10, Scurzoni 5, Toffanin (L), Neri, Palazzina. N.e.: Marchesi, Tartari, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bonini

VOLLEY DAVIS 2C: Piccinini 10, Guarnieri 4, Zacchè 1, Sgarbossa 11, Benetti 10, Fedrizzi 15, Bello (L), Pupita, Sandrini 1, Bellodi 1, Sandri (L). N.e.: Savazzi, Giusti. All.: Pinzi