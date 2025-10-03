Fabrizio Corona, Pucci, Malgioglio e tanti altri da lunedì 6 ottobre a Piacenza

Fabrizio Corona, Cristiano Malgioglio, Steven Basalari, Taylor Mega, Samira Lui e l’irresistibile Andrea Pucci. Grandi nomi per un grande programma. L’autunno piacentino si accende sotto i riflettori grazie a una rassegna di eventi che promette di portare sul palco alcuni dei volti più noti e amati del panorama dello spettacolo italiano. Dal 6 ottobre al 24 novembre, ogni lunedì sera, il Bingo di Piacenza, ospiterà una serie di show esclusivi che trasformeranno la città in un vero e proprio palcoscenico di intrattenimento, glamour e comicità.

Il programma prevede sette serate con protagonisti celebri del mondo della televisione, dei social media e dello spettacolo. Ogni evento inizierà alle ore 22, con ingresso libero, e offrirà al pubblico un’occasione unica per incontrare da vicino personaggi iconici, tra confessioni, musica, racconti e risate.

Si comincia il 6 ottobre con Fabrizio Corona, personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni e che è riuscito nell’ultimo periodo a creare un ponte tra televisione e social, sempre con successo. Il 13 ottobre è la volta di Cristiano Malgioglio, il 20 ottobre spazio alla star del web Steven Basalari. Si prosegue con il fascino e la simpatia di Taylor Mega, il 27 ottobre, e con il talento della showgirl Samira Lui, in programma il 3 novembre. Il 10 novembre preparatevi a ridere a crepapelle con il mitico Andrea Pucci. Chiusura il 24 novembre ancora con Fabrizio Corona.

Ogni serata è pensata per offrire qualcosa di diverso: dall’approfondimento al divertimento, dalla musica ai racconti di vita.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 22 e si svolgeranno presso il Bingo di Piacenza in strada alla Mottavecchia 3.

Apertura e chiusura con Fabrizio Corona – lunedì 6 ottobre e 24 novembre

Ad aprire e chiudere la rassegna sarà Fabrizio Corona, figura controversa e al tempo stesso affascinante del mondo mediatico italiano. Ex fotografo dei VIP, imprenditore e volto televisivo, negli ultimi anni ha saputo reinventarsi come opinionista e creatore di contenuti digitali, attirando l’attenzione del pubblico con uno stile provocatorio ma sempre incisivo. La sua presenza è sinonimo di spettacolo, racconto e riflessione.

Il carisma di Cristiano Malgioglio – lunedì 13 ottobre

Il 13 ottobre sarà la volta di Cristiano Malgioglio, artista poliedrico e volto amatissimo della televisione. Cantautore, paroliere di successi indimenticabili e personaggio televisivo dal carisma travolgente, Malgioglio porterà la sua inconfondibile ironia e sensibilità, accompagnata da racconti sulla sua lunga carriera nel mondo della musica e dello spettacolo.

La nuova generazione con Steven Basalari – lunedì 20 ottobre

Il 20 ottobre riflettori puntati su Steven Basalari, imprenditore digitale e star del web. Co-fondatore di alcune tra le realtà più dinamiche della nightlife italiana, è diventato una figura di riferimento per le nuove generazioni grazie alla sua attività sui social, dove racconta il dietro le quinte della sua vita fatta di eventi, business e comunicazione.

Fascino e autenticità con Taylor Mega – lunedì 27 ottobre

Il 27 ottobre arriva Taylor Mega, influencer, modella e imprenditrice, nota per la sua forte personalità e la capacità di imporsi sui social network con autenticità e determinazione. Con milioni di follower e una presenza mediatica costante, Taylor è diventata un simbolo di empowerment femminile e lifestyle contemporaneo.

Eleganza e talento: Samira Lui – lunedì 3 novembre

Il 3 novembre sarà protagonista Samira Lui, showgirl, modella e volto televisivo emergente. Nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi nazionali, Samira coniuga bellezza, intelligenza e ironia, conquistando sempre più spazio nel panorama dello spettacolo italiano.

Risate assicurate con Andrea Pucci – lunedì 10 novembre

Il 10 novembre si cambia registro con Andrea Pucci, uno dei comici più amati del nostro Paese. Con il suo stile diretto, tagliente e irresistibilmente sincero, Pucci porterà al Bingo di Piacenza una serata all’insegna della risata e della leggerezza. Una serata che promette di far dimenticare lo stress quotidiano grazie alla sua comicità travolgente.

