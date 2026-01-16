Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, la trasferta a Riccione chiude l’andata

Domani, sabato 17 gennaio, la Pallavolo San Giorgio sarà ospite della Lasersoft Riccione nel remake della finale playoff della stagione 2023/2024, annata che ha visto sia il team romagnolo sia quello piacentino promossi in Serie B1.

Il successo interno, in rimonta al tie-break contro Valdarno, ha permesso a They e compagne di muovere la classifica, iniziando il 2026 con slancio. Tuttavia, la sfida contro Riccione non sarà affatto semplice: le biancoblù romagnole, nell’ultima giornata, sono state sconfitte nel derby da Cesena, venendo raggiunte dalle bianconere e restando a due lunghezze di distanza dalle piacentine. La partita diventa dunque importante per chiudere al meglio il girone d’andata con un sorriso e preparare con entusiasmo la seconda parte della stagione.

Allenato da Michele Piraccini, il team biancoblù romagnolo nella scorsa stagione, da neopromosso, ha raggiunto i playoff promozione. I punti di forza sono l’opposta Valeria Tallevi, classe 1989 con un trascorso in Serie A2 a San Giovanni in Marignano, e la centrale Sofia Spadoni.

I precedenti sono due, entrambi giocati nella stagione 2023/2024, e sono favorevoli a Riccione. Non ci sono ex di turno.

L’incontro si disputerà a Riccione (Rimini), presso la palestra del plesso scolastico Le Fontanelle, in via Carpi 8, con inizio alle ore 18. Dirigeranno l’incontro Sofia Gianferro e Giulia Petterini della sezione di Macerata.

La gara sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook Riccione Volley. Ingresso: 5 euro.

Classifica

Ravenna 32; Ripalta Cremasca 28; Osgb Campagnola 27; Valdarno 26; Bologna 22; Fantini Folcieri Ostiano 21; Centro Volley Reggiano 16; Montesport 14; Forlì e Pallavolo San Giorgio 13; Riccione e Cesena 11; Moma Anderlini 10; Pallavolo Scandicci 6.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy