Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, la trasferta a Riccione chiude l’andata

Domani, sabato 17 gennaio, la Pallavolo San Giorgio sarà ospite della Lasersoft Riccione nel remake della finale playoff della stagione 2023/2024, annata che ha visto sia il team romagnolo sia quello piacentino promossi in Serie B1.
Il successo interno, in rimonta al tie-break contro Valdarno, ha permesso a They e compagne di muovere la classifica, iniziando il 2026 con slancio. Tuttavia, la sfida contro Riccione non sarà affatto semplice: le biancoblù romagnole, nell’ultima giornata, sono state sconfitte nel derby da Cesena, venendo raggiunte dalle bianconere e restando a due lunghezze di distanza dalle piacentine. La partita diventa dunque importante per chiudere al meglio il girone d’andata con un sorriso e preparare con entusiasmo la seconda parte della stagione.
Allenato da Michele Piraccini, il team biancoblù romagnolo nella scorsa stagione, da neopromosso, ha raggiunto i playoff promozione. I punti di forza sono l’opposta Valeria Tallevi, classe 1989 con un trascorso in Serie A2 a San Giovanni in Marignano, e la centrale Sofia Spadoni.
I precedenti sono due, entrambi giocati nella stagione 2023/2024, e sono favorevoli a Riccione. Non ci sono ex di turno.
L’incontro si disputerà a Riccione (Rimini), presso la palestra del plesso scolastico Le Fontanelle, in via Carpi 8, con inizio alle ore 18. Dirigeranno l’incontro Sofia Gianferro e Giulia Petterini della sezione di Macerata.
La gara sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook Riccione Volley. Ingresso: 5 euro.
Classifica
Ravenna 32; Ripalta Cremasca 28; Osgb Campagnola 27; Valdarno 26; Bologna 22; Fantini Folcieri Ostiano 21; Centro Volley Reggiano 16; Montesport 14; Forlì e Pallavolo San Giorgio 13; Riccione e Cesena 11; Moma Anderlini 10; Pallavolo Scandicci 6.