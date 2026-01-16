Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP a San Damaso per provare a ripartire

La Volley Academy Piacenza si prepara alla prima di due trasferte consecutive in serie B2: sabato (partita al via alle 18) le under 18 della Nordmeccanica affronteranno la Zerosystem Modena per la tredicesima giornata del girone E, la seconda sfida del 2026.

La VAP si è lasciata alle spalle la sconfitta con la capolista Soliera che è tornata da San Nicolò con tre punti: durante la settimana le ragazze di coach Fanni non hanno mai perso il feeling con il campo di gioco considerando la sfida di martedì con la Rubierese nel campionato under 18 regionale, una sfida chiusa con la vittoria in tre set e che mantiene le piacentine in scia dell’Anderlini Modena.

La prossima avversaria in B2 della Academy è distante sei lunghezze in graduatoria con diciassette punti finora accumulati nelle prime dodici partite della stagione: due successi al tiebreak nelle sfide più recenti con i 3-2 ai danni della Polisportiva I Care di Cavriago e del Galaxy Collecchio. Le modenesi in casa hanno sempre raccolto almeno un punto, un’avversaria da non sottovalutare e che rappresenterà un ulteriore banco di prova per le giovani della VAP.

