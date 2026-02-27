Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio ospita l’Osgb Campagnola

Domani, sabato 28 febbraio, la Pallavolo San Giorgio sfiderà l’Osgb Campagnola nella quarta giornata del girone di ritorno. Archiviata la sconfitta di Ravenna, le giallobiancoblù sono determinate a riscattarsi e a conquistare punti preziosi in chiave salvezza contro la formazione reggiana, attualmente terza in classifica.

Non sarà una sfida semplice, ma They e compagne nel corso della stagione hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà, spesso e volentieri, le big del torneo.

Nei campionati nazionali sono sette i precedenti tra piacentine e reggiane: il bilancio sorride all’Osgb con cinque vittorie contro le due della San Giorgio. L’ultimo confronto si è chiuso sul 3-1 in favore della formazione reggiana. Ex della gara è la centrale Esther Pratissoli, che ha vestito la maglia oronera nella stagione 2024/2025.

A dirigere l’incontro saranno Daniele Melis e Michael Montis della sezione Fipav di Cagliari. Fischio d’inizio alle ore 18 al palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, in viale Repubblica. Il match potrà essere seguito tramite il Live Score sul sito della Federvolley. Ingresso gratuito.

Classifica

Ravenna 41 (14-2) punti; Ripalta Cremasca 37 (13-3); Osgb Campagnola 36 (11-4); Valdarno 35 (11-5); Fantini Folcieri Ostiano 29 (9-7); Bologna 27 (10-6); Montesport 21 (8-8); Pall. San Giorgio 19 (7-9); Centro Volley Reggiano 19 (6-10); Cesena 17 (5-11); Riccione 16 (5-11); Forlì 16 (5-11); Moma Anderlini 13 (4-12); Pall. Scandicci 10 (3-13).

