Volley, Serie B2 – Le under 18 della VAP sfideranno il Galaxy Collecchio: appuntamento sabato a San Nicolò

La Nordmeccanica VAP continua a guardare all’Emilia Romagna per la prossima sfida in serie B2: sabato (partita al via alle 20:30) le under 18 della Academy si ritroveranno al cospetto del Galaxy Collecchio ritrovando l’abbraccio e la carica del Palazzetto dello Sport di San Nicolò. Diciassettesima giornata in campionato, un’avversaria che proprio nell’ultimo turno ha affrontato l’altra formazione tutta under del girone E conquistando la vittoria per 3-0 su Certosa.

Per la Nordmeccanica l’ultimo turno si è contraddistinto con la sconfitta a San Giovanni in Persiceto con le padrone di casa abili a non concedere terreno alla VAP, soprattutto nei momenti chiave dei tre set disputati: la classifica si è fatta più corta con i Diavoli Rosa a mettere la freccia e sopravanzare la Academy a quota 13 punti in una corsa salvezza che sta entrando nel vivo. Galaxy non rappresenta certo avversaria agevole ed ha sempre dimostrato grande agonismo e capacità di adattamento dando vita a partite piuttosto combattute con VAP nei precedenti incroci.

L’ingresso al palazzetto con offerta libera che sarà interamente devoluta all’associazione Casa di Iris permetterà di partecipare alla riffa con premi in palio alla fine dei set.

Sono sei le giocatrici VAP convocate nella selezione territoriale di Piacenza

Prima tornata stagionale di convocazioni nella selezione territoriale con la VAP che vedrà ben sei giocatrici a partecipare all’allenamento fissato mercoledì 4 marzo alla palestra “Caduti sul Lavoro”.

Sono cinque atlete under 14 e una under 13 a rispondere alla chiamata del Comitato Territoriale FIPAV di Piacenza, tutte appartenenti alle formazioni allenate dai coach Simone Mazza e Giulia Gandolfi. Formazioni che si stanno togliendo diverse soddisfazioni con l’under 14 imbattuta nella prima fase del campionato regionale di categoria e l’under 13 a guidare il girone elite provinciale che decreterà le prossime partecipanti alle final four territoriali.

Una grande rappresentativa, la più ampia della provincia, che si compone delle centrali Cloe Garofalo e Virginia Teggi, delle schiacciartici Agata Scaglia, Virginia Casella e Cloe Lamberti (tutte classe 2012) e della palleggiatrice Arianna Veschi (classe 2013).

