Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta a Riccione al tiebreak

Vinto con agilità il set d’apertura, la Pallavolo San Giorgio lotta alla pari nel secondo e nel terzo, cedendo solo ai vantaggi. Dopo aver dominato il quarto parziale, riesce a prolungare l’incontro al tiebreak, dove, esaurite le energie, è costretta a cedere. Resta comunque la soddisfazione per un punto conquistato che muove la classifica.
Nel primo set la Pallavolo San Giorgio Piacentino parte con il piede giusto (0-5), costringendo la squadra di casa a interrompere il gioco. Nonostante la pausa, They e compagne allungano ulteriormente (5-13) e incrementano il divario fino all’8-18. Riccione prova ad accorciare, ma la rimonta viene subito stroncata: il parziale si chiude 18-25 in favore delle piacentine.
Riccione parte meglio nelle fasi iniziali del secondo set (9-5). La Sangio resta in scia (14-11), mantenendo un ritardo di tre lunghezze. Nel finale arriva il sorpasso sul 22-23, che regala due set point alle ospiti. Riccione, però, reagisce con decisione, impatta sul 25-25 annullando anche il terzo set point e prolunga il parziale ai vantaggi, imponendosi 27-25.
Il terzo set ricalca l’andamento del precedente. Le romagnole trovano il primo strappo (13-10) e mantengono il margine fino a quando la Sangio accorcia e rientra in partita sul 21-19. Il finale, però, sorride ancora a Riccione, che chiude 25-23.
Sotto di due set a uno, le ragazze di coach Matteo Capra reagiscono con determinazione nel quarto parziale. Dopo un avvio convincente (2-6) e un tentativo di recupero delle padrone di casa (5-7), la Pallavolo San Giorgio piazza l’allungo decisivo (8-14). Forte del vantaggio, amministra il gioco fino al 14-25, portando la sfida al tiebreak.
Nel set decisivo Riccione si porta sul 5-2 e cambia campo in vantaggio sull’8-5. La Sangio resta in scia fino al 12-11, ma non riesce a completare la rimonta: le azzurre romagnole chiudono 15-13 e conquistano i due punti.
Lasersoft Riccione – Pallavolo San Giorgio 3-2
(18-25 27-25 25-23 14-25 15-13)
Lasersoft Riccione: Montesi 3, Castellucci 15, Calvelli 14, Tallevi 13, Gabellini 1, Merli 7, Spadoni 11, Marchi (L1), Mercolini, Bologna 8, Carciani, Muscarà (L2). All.: Piraccini.
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 9, They 25, Cornelli, Caviati, Bassi 15, Gilioli 8, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, 8 Cossali 8, Bresciani 4, Martinelli 11, L. Galelli (L). All. Capra.
Classifica
Ravenna 35 punti; Ripalta Cremasca 31; Osgb Campagnola 30; Valdarno 26; Bologna, Fantini Folcieri Ostiano 22; Montesport 18; Centro Volley Reggiano, Forlì 16; Pall. San Giorgio 14; Riccione 13;, Cesena 11; Moma Anderlini 10; Pall. Scandicci 6.