Serie B – Che vittoria dell’Assigeco! La tripla di Calbini stende gli Herons Montecatini

Per l’ennesima volta in questa stagione l’UCC Assigeco Piacenza dimostra di avere un cuore gigantesco ed espugna il campo della Fabo Herons Montecatini in una partita sempre in equilibrio. Come nel match d’andata, decisiva è una prodezza di Lorenzo Calbini quasi a fil di sirena, questa volta da oltre l’arco, che manda in paradiso i Lupi dopo che i padroni di casa erano riusciti a mettere il naso avanti nel minuto finale di gara.

Nonostante l’assenza per infortunio di Pepper e diversi giocatori con problemi di falli, i ragazzi di coach Lottici sanno soffrire, resistere, e poi sono bravi a rimanere lucidi nel finale piazzando la zampata vincente. Cinque uomini in doppia cifra, sinonimo di una solida prestazione di squadra: oltre alla doppia doppia di Calbini da 19 punti e 11 rimbalzi, menzione d’onore per un Martino Criconia da 10 punti, 5 recuperi e un’asfissiante difesa su Aukstikalnis, ma grandi meriti vanno a tutti i componenti del roster. È un altro felice weekend in attesa del prossimo impegno, il primo casalingo del nuovo anno solare, domenica prossima contro la Rucker San Vendemiano.

Le parole di coach Lottici

“Prima di parlare della sfida vorrei dedicare questa vittoria a mia figlia, che oggi compie gli anni: non ho potuto passare del tempo con lei ma credo di avergli comunque dato una grossa soddisfazione. Tornando all’incontro, è stata una partita combattuta, non bellissima tecnicamente, ma entrambe le squadre hanno lottato con le unghie e con i denti su ogni pallone per portare a casa i due punti. I miei ragazzi hanno fatto una grandissima partita a livello difensivo, contenendo uno degli attacchi più forti del girone, abbiamo sbagliato qualche tiro aperto di troppo in attacco ma sono davvero felice per la vittoria su un campo difficile”.

Fabo Herons Montecatini – Assigeco Piacenza 74-77

(18-17; 22-23; 20-20; 14-17)

Fabo Herons Montecatini: Ruben Zugno 7 (3/11, 0/2), Lukas Aukstikalnis 25 (5/9, 3/8), Nicola Mastrangelo 11 (4/10, 0/3), Giorgio Sgobba 7 (2/6, 1/5), Yannick Giombini 6 (2/3, 0/1); Filippo Rossi 6 (1/1, 0/1), Daniele Dell’Uomo 2 (1/1 da due), Nicola Natali 3 (0/2, 1/2), Youssouf Kamate 1, Matteo Antonelli 6 (2/2 da tre). Ne: Francesco Rosi, Riccardo Pascarella. Allenatore: Romeo Sacchetti (assistenti: Alessio Marchini, Simone Petrolini).

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 10 (3/3, 1/4), Lorenzo Calbini 19 (6/11, 1/5), Martino Criconia 10 (2/3, 1/4), Giovanni Poggi 16 (6/9, 1/3), Simon Anaekwe 2 (1/3 da due); Andrea Mazzucchelli 4 (1/3, 0/9), Gianmarco Fiorillo 4 (2/2 da due), Massimiliano Ferraro 10 (0/1, 3/6), Joaquin Sarmiento 2 (1/1 da due). Ne: Federico Pirani, Pietro Reginelli, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

