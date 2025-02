Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta dal V.P. Volley per 3-1

Forte il rammarico nel primo e quarto parziale dove la Pallavolo San Giorgio ha perso ai vantaggi e che ha condotto per buona parte. Senza Sangiorgi fermata dall’influenza, la formazione piacentina scende in campo con Masciullo-They, Gilioli-Zorzetto, Cossali-Marinucci e Galelli libero. Nel primo set le padrone di casa partono trovano il break sul 15-13, costringendo coach Capra a chiamare il time out, Zorzetto in pipe accorcia, 18-17, e Cossali impatta sul 19-19. Alcuni errori permettono al V.P. Volley di allungare, 23-20, ma arriva la reazione delle piacentine di impattare. Zorzetto annulla una palla set, 24-24, e nella girandola dei vantaggi, le toscane si impongono 27-25.

Dopo un buon inizio nel secondo parziale, 7-8, alla distanza la V.P. Volley prende le misure ed allunga sino al 17-11. La reazione d’orgoglio, targata con un ace di Tonini ed un muro di Zoppi, serve a rendere meno pesante il passivo nel punteggio, le padrone di casa chiudono 25-18.

Zoppi e Marinucci sono protagoniste all’inizio del terzo set con due punti importanti Zorzetto marchia il 3-9 ed il 10-14, V.P. Volley accorcia sino al 14-15. Nel momento cruciale la schiacciatrice veneta e Camurri suonano la carica, 17-20, e They marchia il punto successivo e Marinucci si prende il punto del 18-25.

L’ottimo inizio del quarto parziale fa ben sperare per la Pallavolo san Giorgio, 10-13. Le ospiti mantengono sempre un vantaggio di due punti, trascinata da Tonini, la V.P. capovolge il punteggio sul 21-22 e la Sangio rientra in gara 23-22 ma il finale è favorevole alle toscane che chiudono 23-25.

Massimo Gregori, direttore sportivo

“Non è stata una partita giocata male. Purtroppo nel primo abbiamo perso alcune occasioni in contrattacco, sprecando un sacco di punti, e nel quarto eravamo 23-22 ma due errori nostri ed una palla sfortuna ha dato la vittoria alle avversarie. Nei finali di set non abbiamo il cinismo per chiudere a nostro favore, ci manca ancora quel salto, la nota positiva che non abbiamo giocato male e potevamo portare a casa un punto”.

Nonostante la battuta d’arresto in Toscana, la corsa salvezza proseguirà nel prossimo turno quando Tonini e compagne ospiteranno al palazzetto dello sport di viale la Bsc Volley, penultima in classifica. Gara da non sbagliare.

V.P. Volley-Pall. San Giorgio Piacentino 3-1

(27-25 25-18 18-25 25-23)

Pallavolo San Giorgio: They 11, Sangiorgi, Marinucci 9, Gilioli 4, Camurri 3, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini 11, Zorzetto 18, Cossali, Zoppi 2, Masciullo 2, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Volley Garlasco, Fantini Folcieri Ostiano 34; Volley Modena 32; Passione Valdarno 28; Ripalta Cremasca 25; Rubiera 22; Montesport 21; Osgb Campagnola 19; Moma Anderlini, V.P. Volley 18; Pallavolo San Giorgio 12; Ambra Cavallini 11; Bsc Sassuolo 10; Crema 7.